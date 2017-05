Schwabach: Unfall legt Ampelanlage am Postplatz lahm

Pkw fuhr zu schnell um die Kurve — Leicht verletzt - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Seit Sonntagabend ist die Ampelanlage am Schwabacher Postplatz außer Betrieb. Grund ist ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug einen Ampelmast umgefahren hat. Wann die Ampel wieder in Betrieb geht, ist unklar. Die Polizei will die Kreuzung im Blick behalten und bei Bedarf eingreifen.

Am Sonntag um 20.55 Uhr dachte ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Obergünzburg, er könne noch schnell an der Postkreuzung bei Gelblicht links abbiegen. Der Fahrer bog also von der Nördlichen Ringstraße kommend nach links in die Ludwigstraße ab.

Da er offensichtlich mit zu hoher Geschwindigkeit beim Abbiegevorgang unterwegs war, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Pkw gegen die Fußgängerampel, sodass diese aus dem Boden gerissen wurde und in viele kleine Teile zerbrach.

Totalschaden

"Der Fahrer erlitt eine leichte Verletzung am Oberarm und kann von Glück sprechen, dass bei dem Unfall keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden", heißt es im Bericht der Schwabacher Polizei. Der Pkw erlitt einen Totalschaden. Der Fahrer wird sich in einem Bußgeldverfahren verantworten müssen.

Da es sich in diesem Bereich um eine Staatsstraße handelt, ist nicht die Stadt, sondern das Staatliche Straßenbauamt Nürnberg zuständig, genauer die Straßenmeisterei in Ammerndorf.

Mit ihr hat sich die Stadt sofort in Verbindung gesetzt. "Die Reparatur ist bereits in Auftrag gegeben", erklärt Marion Pufahl von der Pressestelle der Stadt Schwabach.

Zunächst Provisorium?

Wann die neue Ampel errichtet sein wird, war am Montagnachmittag noch nicht abzusehen. "Möglicherweise gibt es zunächst ein Provisorium", so Marion Pufahl.

Bis dahin werden die Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht und um Beachtung der Verkehrszeichen gebeten. "Wir werden uns ansehen, wie der Verkehr läuft", hieß es auf Tagblatt-Anfrage seitens der Polizei Schwabach. "Und bei Problemen greifen wir ein."

