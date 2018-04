Schwabach: Vandalen dringen in Realschule ein

SCHWABACH - Rund 3000 Euro Schaden haben Unbekannte in der Nacht zum Ostermontag in der Hermann-Stamm-Realschule in der Waikersreuther Straße angerichtet, hat die Polizei nun mitgeteilt.

Die Rowdys haben zunächst im Pausenhof zwei Gullideckel aus dem Boden gehoben und damit zwei Fenster eingeworfen. Dann sind die Täter in die Schulzimmer eingedrungen und und haben weiteren Schaden verursacht. Gestohlen wurde nichts.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schwabach, Tel. (0 91 22) 92 70, zu melden.

