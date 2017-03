Schwabach: Vier neue Zapfsäulen für E-Autos

Stadtwerke wollen Ladestationen bis Ende 2017 mehr als verdoppeln - vor 30 Minuten

SCHWABACH - Bis Ende des Jahres werden die Schwabacher Stadtwerke vier weitere Stromtankstellen für Elektroautos aufstellen. Die Kapazitäten in der Stadt werden damit mehr als verdoppelt. Bislang können E-Autos an der Huma, am Martin-Luther-Platz und bei den Stadtwerken frische Energie im öffentlichen Raum saugen. Vor allem die Station an der Huma ist gut ausgelastet. Hinzu kommt eine Ladestation beim Edeka-Markt in der Nördlinger Straße, die allerdings nicht von den Stadtwerken betrieben wird.

Eine der bislang noch wenigen Ladestationen für E-Autos in der Stadt. Hier zapft ein Renault Zoe am Martin-Luther-Platz neue Energie. Im Laufe des Jahres wird die Zahl der Stromtankstellen aber deutlich erhöht. © Foto: Gerner



Eine der bislang noch wenigen Ladestationen für E-Autos in der Stadt. Hier zapft ein Renault Zoe am Martin-Luther-Platz neue Energie. Im Laufe des Jahres wird die Zahl der Stromtankstellen aber deutlich erhöht. Foto: Foto: Gerner



Die Stadtwerke sind Mitglied des "Ladeverbunds Franken+", dessen gut 30 Partner inzwischen rund 140 Stromtankstellen in der Metropolregion haben. Weitere Ladesäulen im Umkreis von Schwabach gibt es zum Beispiel in Gustenfelden, in der Rednitzhembacher Tiefgarage, in Schwanstetten unweit des Rathauses sowie in Wendelstein am Gymnasium und bei den Gemeindewerken.

Der Vorteil, Teil eines größeren Verbunds zu sein: Das Zugangs- und Ladesystem ist einheitlich, entsprechend einfach ist es, mittels einer SMS den Stromfluss zu starten.

Lücken in der Infrastruktur

Winfried Klinger, der Leiter der Stadtwerke, hat jetzt in der Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses angekündigt, vier neue Ladesäulen, an denen jeweils zwei Fahrzeuge gleichzeitig betankt werden können, aufzustellen. Als Standorte sind der Markrafensaal-Parkplatz, die Bismarckstraße, der Parkplatz an der Angerstraße und der Parkplatz Auf der Reit unweit des Krankenhauses im Gespräch.

Die noch lückenhafte Infrastruktur für Ladesäulen gilt als eines der Haupthindernisse, warum die Elektromobilität nicht recht in Schwung kommen will – trotz einer Kaufprämie für die Autos durch die Bundesregierung. Doch Winfried Klinger ist überzeugt, dass es stetig bergauf gehen wird. "Durch die angekündigten Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in besonders belasteten Innenstädten wird in die Geschichte neue Dynamik kommen."

Jährliche Steigerung auf niedrigem Niveau

Schon jetzt gibt es bei den Zulassungszahlen jährliche Steigerungsraten von 50 Prozent, sagte Markus Rützel, der Geschäftsführer des Ladesverbunds, den Stadträten. "Allerdings ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau." Unabhängig vom Engagement der Stadtwerke für neue Stromtankstellen überlegt der Stadtrat weiterhin, ein Ladeinfrastrukturkonzept erstellen zu lassen. Ein entsprechender Förderantrag, den im Herbst Bündnis 90/Die Grünen in die Diskussion gebracht haben, wurde im Ausschuss bekräftigt. Ob man nach einem erwarteten positiven Bescheid das Konzept aber tatsächlich in Auftrag gibt oder ob man die Verbesserung des Stromtankstellen-Netzes weiterhin weitgehend den Stadtwerken überlässt, ist aber noch offen.

Aktuell fahren 33 reine "Stromer" mit SC-Kennzeichen durch die Stadt. Bei einem Fahrzeugbestand von rund 32 000 bedeutet das eine Quote von etwa 0,1 Prozent. Aber immerhin: Innerhalb eines Jahres hat sich die Zahl der Elektro-Autos mehr als verdoppelt. Anfang 2016 waren nur 15 E-Autos in Schwabach zugelassen.

Zu den reinen E-Autos kommen noch die sogenannten Plug-in-Hybride hinzu. Das sind Autos, die auf kurzen Strecken elektrisch unterwegs sind, die aber für weitere Strecken nach wie vor einen Verbrennungsmotor haben. In Schwabach stieg die Zahl der Hybride binnen eines Jahres um 74 auf 193.

98 E-Autos im Landkreis Roth

Auch im Landkreis Roth klettern die Zahlen. Aktuell sind 98 reine Elektro-Autos zugelassen – vor einem Jahr waren es noch 64. Bei einem Gesamt-Fahrzeugbestand von 124 000 Autos, Lkw und Motorrädern liegt aber auch hier die Quote noch unter 0,1 Prozent.

Die Zahl der Hybridfahrzeuge stieg binnen eines Jahres von 222 auf jetzt 306, aber auch das sind gerade einmal knapp 0,3 Prozent aller Neuzulassungen.

Die Bundesregierung will bis 2020 etwa eine Million Elektro- und Hybridfahrzeuge auf die Straße bringen. Von diesem Ziel ist man noch weit entfernt. 2016 waren gut 130 000 Hybrid-Fahrzeuge und knapp 26 000 reine E-Autos zugelassen.

rog