Schwabach: Vorfreude auf die Kinderkirchweih

Buntes Programm ab dem 5. Mai - Viele Fahrgeschäfte vor Ort - vor 42 Minuten

SCHWABACH - Die Schwabacher Kinderkirchweih findet statt vom 5. bis 9. Mai. Zum Jubiläumsjahr hat sich das Schwabienchen, das Maskottchen der Kinderkirchweih, wieder ein passendes Rahmenprogramm ausgedacht.

Auch in den Fahrgeschäften kann man den „Kärwa-Goldbarren“ einlösen. © Foto: Stadt Schwabach



Los geht’s am Freitag, 5. Mai, mit dem Umzug der Kindergärten, die von der Schwabacher Blasmusik begleitet werden. Oberbürgermeister Matthias Thürauf eröffnet die Kirchweih anschließend offiziell. Das kostenlose Mitmachprogramm ist wieder prall gefüllt: Am Samstag, 6. Mai, findet eine große Kinderjubiläums-Geburtstagsparty statt. Dort feiern die Kinder mit Schwabienchen und seinen Maskottchen.

Musikalisch sorgen die "Jojos" mit der Tanzschule Bogner für Stimmung auf der Bühne.

Am Sonntag, 7. Mai, lautet das Motto "Schwabach vor 900 Jahren in 900 Jahren". Hierzu führen ein Kelten- und Germanenstamm und die Star-Wars-Freunde Nürnberg durch das Nachmittagsprogramm.

Magische Ballon-Comedy

Am Montag können sich alle auf Tobi van Deisen freuen, der mit "Inter-Ballon-Aktiv", einer Mischung aus Ballon-Comedy und Zaubern, zu Gast sein wird.

Am letzten Tag bringt Clown Caramel mit einer Bühnenshow Spaß in das Nachmittagsprogramm.

Natürlich gibt es wieder Imbiss- und Fahrgeschäfte, wie etwa das große Kettenkarussell vor dem Rathaus. Motorische Geschicklichkeit ist im Erlebnisparcours "Rio" gefragt, in dem man sich über fünf Ebenen bis auf neun Meter Höhe einen Überblick über das Kirchweihtreiben verschaffen kann. Die ganz Mutigen schwingt der Jetforce in 23 Meter Höhe, kopfüber am Rathaus vorbei. Und rasante Vertikaldrehungen im "Let’s Dance" sind auch wieder möglich.

Wer sich das offizielle Lied der Schwabacher Kinderkirchweih auf www.schwabach.de herunterlädt, kann es mit allen gemeinsam zur Kinderkirchweih singen.

"Goldbarren" im Rathaus

Bis zum 4. Mai gibt es im Bürgerbüro im Rathaus den "Kärwa-Goldbarren", der einen Wert von 1 Euro hat, aber nur 90 Cent kostet. Er ist einlösbar an allen Fahr- und Imbissgeschäften auf der Kinderkirchweih. Es werden maximal 20 Stück pro Person verkauft, solange der Vorrat reicht.

Das Faltblatt mit Informationen und Programmpunkten rund um die Kinderkirchweih 2017 steht als Download unter www.schwabach.de zur Verfügung.