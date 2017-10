Schwabach: Weniger Beschwerden über Hundekot

SCHWABACH - Es ist eine gute Nachricht über ein unappetitliches Thema: Hundekot auf Gehsteigen und die Grünanlagen. "Es ist deutlich besser geworden. Die Beschwerden haben spürbar abgenommen", sagte Dr. Thomas Donhauser in der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses des Stadtrats.

Etwas ramponiert, aber absolut zweckdienlich: Die Hundetütenspender in Schwabach haben sich sehr bewährt. © Foto: Wilhelm



In diesem Augenblick sprach er quasi in Doppelfunktion: als Ausschussvorsitzender und als "Beschwerde-Manager", der sich um Kritik aus der Bürgerschaft kümmert.

Donhauser ergriff sogar in einer dritten Rolle das Wort: als Jurist. Eigentlich dürfte es das Problem überhaupt nicht geben. Denn jeder Hundebesitzer ist verpflichtet, beim Spaziergang oder "Gassigehen" mit seinem Vierbeiner eine Hundetüten dabei zu haben. Nur hält sich leider nicht jeder daran.

Hundebesitzer sensibilisieren

Die Stadt hat deshalb zusammen mit der Werbe- und Stadtgemeinschaft vor einigen Jahren begonnen, im gesamten Stadtgebiet kostenlose "Hundetütenspender" aufzustellen.

"Das haben wir aber nicht getan, um die Hundebesitzer zu versorgen, sondern um sie zu sensibilisieren, dass Sauberkeit wichtig ist", betont Bürgermeister Donhauser. "Und dieses Konzept scheint aufgegangen zu sein."

Deshalb soll es auch fortgesetzt werden. "Jedes Jahr können ein bis zwei Hundetütenspender hinzukommen", erklärte Thomas Sturm, der Leiter des Baubetriebsamtes.

Schon 33 Tütenspender

Aktuell sind es bereits 33, also etwa einer für 1200 Einwohner. Das ist ein Spitzenwert in Bayern. Zum Vergleich: Coburg mit seinen 41 000 Einwohnern hat nur sechs Spender, Fürth mit 125 000 Bürgern nur zehn. Noch besser als Schwabach steht dagegen Rosenheim da: 61 000 Einwohner, 60 Spender.

Angemeldet sind in Schwabach rund 1900 Hunde. Sie haben 2016 rund 500 000 der bereitgestellten Hundetüten verbraucht. Das sind etwa 270 pro Hund und Jahr. Die Nachfrage also ist da.

Das gilt auch für konkrete Standorte. Bürger wünschen sich weitere Hundetütenspender im Wildbirnenweg, an der Wolkersdorfer Hauptstraße, Auf der Reit und in der Neißer Straße. Wo sie zuerst aufgestellt werden, entscheidet das Baubetriebsamt in Absprache mit Beschwerde-Manager Donhauser.

Ein Tütenspender kostet netto rund 65 Euro, die Lieferung 89 und die Montage 150 Euro.

Nicht aus Papier

Beim Material soll am blick- und geruchsdichten Polyethylen festgehalten werden. Getestet werden sollen Recyclingbeutel aus diesem Material. Von Hundebeuteln aus Papier dagegen nimmt man nach ersten Versuchen Abstand. Sie durchweichen sehr schnell.

Das Bereitstellen der Hundetüten ist aber nur das eine, deren Entsorgung das andere Thema. "Die Entsorgung ist noch wichtiger, die Beutel kann man ja auch kaufen", erklärt Thomas Sturm.

In Schwabach gibt es derzeit 335 Abfallbehälter. Statistisch ist das einer für 120 Bürger. Deutlich weniger Behälter hat Ansbach (281), deutlich mehr Coburg (532).

"Oft eine Zumutung"

In den vergangenen Jahren sind in Schwabach jedes Jahr etwa fünf weitere Abfallbehälter hinzugekommen. Und es gibt weitere Anfragen: in der Kreuzwegstraße, Auf der Reit, der Neißerstraße, der Hölderlinstraße, im Fuchsgraben und in der Lindenbachstraße.

Auch hier steht noch nicht fest, wann welcher Wunsch erfüllt werden kann. Ganz billig ist das nämlich nicht. Zu Buche schlagen vor allem die Kosten für die regelmäßige Leerung: rund 500 Euro pro Behälter und Jahr.

Aus den Reihen der Stadträte gab es nur eine Wortmeldung: Karin Holluba-Rau (Grüne) bedankte sich "bei denen, die den Dreck wegräumen. Für die Arbeiter der Stadt ist das oft eine Zumutung".

