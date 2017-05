Schwabach: Wer häkelt mit?

SCHWABACH - Ist Häkeln Kunst? "Ja" sagen Stephanie Löw und Michaela Schwarzmann, die mit Schwabacher Bürgern ein großes Kunst-Gemeinschaftsprojekt auf die Beine stellen wollen.

Mit goldfarbenem Garn sollen 900 Quadrate gehäkelt werden. Die werden dann zu einem Gemeinschafts-Kunstwerk verbunden. Die Künstlerinnen Stephanie Löw und Michaela Schwarzmann suchen jetzt noch Mitstreiter. © Foto: oh



Häkeln? Wie ging das nochmal? – Luftmasche, dann den Faden durchziehen – Masche fertig. Und dann die nächste und die nächste. Ganz einfach ist das und dazu noch verbindend, finden die Künstlerinnen Stephanie Löw und Michaela Schwarzmann, die sich dieses Jahr mit einem Gastbeitrag an Ortung X, den zehnten Schwabacher Kunsttagen, vom 5. bis 20. August beteiligen.

Viele helfen mit

Mit der Aktion 900/X lassen sie ein Gemeinschafts-Kunstwerk in der Innenstadt entstehen und brauchen dafür die Fingerfertigkeit der Bürger. "Wir fühlen uns mit Schwabach verbunden", sagen die zwei Künstlerinnen. Daher wollten sie für Ortung X ein Projekt finden, das diese Verbindung zum Ausdruck bringt. Und da es ja immer die Bürgerinnen und Bürger sind, die einen Ort ausmachen, war schnell die Idee für die Aktion 900/X geboren. Bei dem Kunstprojekt soll die Schwabacher Bevölkerung gemeinsam mit dem Künstlerduo ein Kunstwerk gestalten – indem sie zur Häkelnadel greift.

Für die Kunstaktion werden so in gemeinsamer Häkelarbeit in den kommenden Monaten 900 kleine Goldquadrate entstehen. Jedes stellvertretend für ein Jahr in der Schwabacher Stadtgeschichte und 8 mal 8 Zentimeter groß, so wie ein typisches Schwabacher Blattgoldblatt. Die vielen Häkelwerke knüpfen die zwei Künstlerinnen für Ortung X dann zu einer großen Installation zusammen, so dass aus den Einzelarbeiten der Schwabacher am Ende ein Gemeinschafts-Kunstwerk in der Innenstadt entsteht.

Neuling oder Profi? Egal!

Mithäkeln können alle, egal ob Häkelneuling oder -Profi. Sie müssen sich nur in einer der Ausgabestellen in Schwabach (Bürgerbüro im Rathaus oder filArt, Neutorstraße 1) ein kostenloses Paket für die Aktion 900/X abholen. Das enthält eine Häkelnadel, goldenes Garn und eine Anleitung. Die fertigen Arbeiten sollten spätesten bis zum 1. Juli wieder an einer der Ausgabestellen abgegeben werden

Eine Häkel-Anleitung findet sich auch unter www.schwabach.de/900