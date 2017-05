Schwabach: Wie ein Passant zum Lebensretter wurde

SCHWABACH - "Während andere bei Notfällen gaffen und ihr Handy zücken, haben Sie sehr viel Mut gezeigt und Menschen gerettet." Mit diesen Worten bedankte sich Oberbürgermeister Matthias Thürauf bei dem Schwanstettener Jörg Hertel, den er ins Rathaus eingeladen hatte. Hertel war im April bei dem Großbrand der Shisha-Bar in einem Schwabacher Mehrfamilienhaus in das bereits verqualmte Haus gelaufen und hatte die Bewohner gewarnt.

Oberbürgermeister Matthias Thürauf überreichte im Rathaus Jörg Hertel einen Geschenkkorb als Dank für seinen selbstlosen Einsatz. © Foto: oh



Dabei hat der 33-Jährige sein eigenes Leben, mindestens aber seine Gesundheit gefährdet. Er rannte bis ins obere Stockwerk und klingelte an jeder Wohnungstür, um die etwa 15 Menschen zu alarmieren, die sich noch im Haus befanden. Einer älteren Frau half er sogar beim Hinunterlaufen.

Dem Oberbürgermeister schilderte Hertel die Minuten seiner Rettungstat sehr eindrücklich. So habe er nur kurz gezögert, als er mit dem Auto am Brand vorbeifuhr und das Feuer bemerkte. Da die Shisha-Bar im Erdgeschoss des Gebäudekomplexes bereits in Flammen stand und die Feuerwehr noch nicht vor Ort war, hat er schnell reagiert.

Bei seiner Rettungsaktion hat Hertel selbst eine leichte Rauchvergiftung erlitten, die Bewohnerinnen und Bewohner blieben alle unverletzt.