Schwabach will bis 2025 100 Millionen investieren

SCHWABACH - Rund elf Millionen Euro kostet der Umbau des städtischen Teils des Alten DGs. Die Maßnahme soll bis Schuljahresbeginn im September fertig sein. Die Generalsanierung läuft, liegt im Zeitplan und — ist bereits bezahlt. Der Blick von Stadtkämmerer Sascha Spahic richtet sich deshalb bereits in die Zukunft.

Wichtiges Vorhaben: So sieht der Siegerentwurf aus dem Jahr 2009 aus. Beim Architektenwettbewerb für die Gestaltung des Martin-Luther-Platzes 2009 hatte sich die Idee mit Glaspavillon durchgesetzt. Wegen der Stadtkirchensanierung musste das Projekt verschoben werden. OB Thürauf und Kämmerer Spahic wollen es nun angehen. © Skizze: oh



Die Modernisierung der Schwabacher Infrastruktur soll konsequent fortgesetzt werden. An Herausforderungen fehlt es nicht. Ob Schulen oder Kindertagesstätten, Straßen oder Kanäle, sozialer Wohnungsbau oder die weitere Altstadtsanierung: Eine ganze Reihe von Projekten sind bereits beschlossen und auf den Weg gebracht, andere sind ins Auge gefasst oder zeichnen sich ab.

Stadtkämmerer Spahic hat die wichtigsten Maßnahmen in einer Art "In-vestitionsprogramm" zusammengefasst, grob kalkuliert und dem Stadtrat als Übersicht vorgestellt. Die wichtigste Zahl: Bis 2025 muss die Stadt knapp 100 Millionen Euro aufwenden.

Spahic hat exakt 97 Millionen Euro berechnet. Aber die konkrete Zahl hängt davon ab, ob Maßnahmen möglicherweise verschoben werden (müssen) oder neue Projekte hinzukommen. "Dies ist keine Prioritätenliste, sondern eine Zusammenschau", betont er. "Und die Summe ist ein Orientierungswert."

Die Finanzierbarkeit hängt entscheidend von der weiteren, zuletzt aber positiven wirtschaftlichen Entwicklung ab (siehe Artikel links).

Ein Überblick über eine Auswahl wichtiger Vorhaben:

Schulen

Nach der Sanierung des Alten DG, in das die Berufsschule im September einziehen wird, steht als nächstes die Sanierung des Berufsschulgebäudes an, das teils das Adam-Kraft-Gymnasium und teils die Luitpoldschule nutzen wird.

Die energetische Sanierung der Wolkersdorfer Zwieseltalschule ist von heuer auf 2018 verschoben worden (wir berichteten), weil eine Förderzusage erst spät eingegangen ist.

Mittelfristig geplant sind zudem die Erweiterung der Johannes-Helm-Schule sowie die Sanierung des Wolfram-von-Eschenbach Gymnasiums, der Realschule und der Karl-Dehm-Schule.

Kindergärten und Krippen

Die Stadt fördert den Neubau des BRK-Kindergartens in der Herderstraße beziehungsweise die Erweiterung der evangelischen Kindergärten in Unterreichenbach und Forsthof sowie die Errichtung einer Kinderkrippe der Johanniter in der Angerstraße. Darüber hinaus wird der städtische Altstadtkindergarten abgerissen und neu und größer gebaut.

Martin-Luther-Platz

Eigentlich sollte er längst umgestaltet sein. 2009 hatte die Stadt dafür einen Architektenwettbewerb ausgelobt. Dann aber kam die Sanierung der Stadtkirche dazwischen. Nun aber wollen OB Matthias Thürauf und die Stadtspitze das Projekt vorantreiben.

"Ich halte es für erforderlich, möglichst bald die Lücke zwischen Marktplatz und Ludwigstraße zu schließen", erklärt Spahic. "Es soll ein Ort zum Wohlfühlen werden. Dieser Platz hat großes Potenzial."

Straßenausbau

Wie in allen Städten ist dies eine Daueraufgabe. Aktuell laufen Maßnahmen unter anderem am Mariensteig und am Kappelbergsteig. In der Altstadt wird die Sanierung der Neutor-, Friedrich- und Hördlertorstaße fortgesetzt.

Stadtentwässerung

"Die Kanalsanierung wird ein ganz wichtiger Bereich", betont Spahic. "Wir arbeiten an einer Bestandsaufnahme des Kanalnetzes. Die Sanierung dürfte jährlich rund drei Millionen Euro kosten. Tendenz steigend."

Brückenbau

Die Bogenbrücke über die Schwabach zwischen der Boxlohe und der Wöhrwiese muss in den nächsten Jahren saniert werden.

Sozialer Wohnungsbau

Die Stadt reagiert auf die angespannte Lage auf dem Mietwohnungsmarkt und steigt deshalb selbst wieder in den geförderten Wohnungsbau ein. An der Ecke Kreuzwegstraße/Fürther Straße sollen rund 25 Wohnungen entstehen.

"Merkposten"

So nennt Kämmerer Spahic eine Reihe von Maßnahmen, die er in dem 97-Millionen-Euro-Paket noch gar nicht berücksichtigt hat. Würde man das tun, kämen geschätzte 35 Millionen Euro dazu.

Zu diesen "Merkposten" gehört zum Beispiel ein neues Hallenbad. Bekanntlich ist das jetzige technisch veraltet. Ein neues Hallenbad auf dem Gelände des Parkbades wurde aus Kostengründen wieder verworfen. Nun versucht Thürauf, die Gemeinde Rednitzhembach und die Stadt Roth als Partner für ein neues Hallenbad in Rednitzhembach zu gewinnen. Rednitzhembach ist aufgeschlossen, Roth eher zögerlich. "Eine neue Entwicklung gibt es momentan nicht", sagt Spahic.

Nicht aktuell sind Überlegungen für einen neuen Markgrafensaal. In den vergangenen Jahren hat die Stadt doch wieder in ihn investiert. "Wir haben wieder einen tollen Saal", findet Spahic. Reine Zukunftsmusik ist auch ein neues Gebäude für eine Zentralverwaltung.

Schon mal in den Blick nimmt Spahic dagegen den Feuerwehrhof. "Die Gebäude stammen aus den sechziger Jahren. Irgendwann steht auch da eine Sanierung an."

