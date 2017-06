Schwabach: Wünsche der Hinterbliebenen berücksichtigen

SCHWABACH - Bei der Gestaltung von Bestattungsfeiern soll mehr auf die Wünsche der Hinterbliebenen eingegangen werden. Grababdeckungen sollen künftig allerdings maximal zu einem Drittel die Regel werden. Und Grabsteine aus Steinbrüchen etwa in Indien oder China, in denen Kinderarbeit herrscht, werden verboten. Das sind einige wichtige Änderungen der Satzung über das Bestattungswesen, die der Stadtrat einstimmig beschlossen hat.

Die Bestattungskultur ist im Wandel. Das spürt man auch am Schwabacher Waldfriedhof. Der Stadtrat hat deshalb die Friedhofssatzung ergänzt. So wird zum Beispiel darauf verzichtet, die Reihenfolge der Nachrufe und Kranzniederlegungen zu reglementieren. © Foto: Wilhelm



Die einzelnen Änderungen im Überblick:

Begleitung des Bahrwagens: Häufig wird der Wunsch geäußert, dass der Sarg des Verstorbenen auf dem Bahrwagen etwa durch Mitglieder von Vereinen zum Grab begleitet werden darf. Auch wünschen immer mehr Hinterbliebene, die Urne selbst ans Grab tragen zu dürfen. Beides war bisher nicht erlaubt, beides wird aber in Zukunft möglich sein.

Dagegen gelten Sargträgerdienste als hoheitliche Aufgabe und dürfen daher nicht von Privatpersonen übernommen werden. Das gilt auch und gerade für das technisch keineswegs einfache Herablassen des Sarges ins Grab.

Reihenfolge der Nachrufe und Kranzniederlegungen: Bisher durften bei religiösen Begräbnisfeiern erst nach Ende der kirchlichen Handlungen weltliche Nachrufe gehalten und Kränze niedergelegt werden. Diese Regelung aber wird inzwischen als "unnötiger Eingriff in die freie Gestaltung der Trauerfeier" gesehen, so Stadtrechtsrat Knut Engelbrecht, und deshalb gestrichen.

"Internetbestatter": Es häufen sich Fälle, dass Angehörige günstige Bestattungsfirmen im Internet beauftragen. Die wiederum beauftragen Subunternehmer etwa mit dem Leichentransport.

Die Beisetzungsfeier vor Ort aber bieten diese "Internetbestatter" in der Regel nicht an. In größeren Städten sei dies kein Problem, weil die Friedhofsverwaltungen dies als Dienstleistung anbieten. Die Schwabacher Friedhofsverwaltung sei dafür aber personell nicht ausgelegt. Deshalb müssen die Hinterbliebenen, die sich für einen "Internetbestatter" entscheiden, zusätzlich einen Bestatter einschalten, der die Beisetzung vor Ort organisiert.

Holzkreuze: Einfache Holzkreuze und Holzeinfassungen sind nur als Provisorium unmittelbar nach der Bestattung zulässig. Es häufen sich aber Fälle, in denen es aus Kostengründen über Jahre dabei bleibt und die Kreuze auf den Gräber verrotten. Aus gestalterischen Gründen will die Stadt dies nun unterbinden. Nach längstens einem Jahr müssen deshalb diese provisorischen Holzkreuze beseitigt werden. Ausnahmen gelten lediglich in den sogenannten Sozialgräbern.

Verbot von Grabsteinen aus Kinderarbeit: Schwabach setzt damit internationale Vereinbarungen um. "Grabsteine und Einfassungen aus Naturstein dürfen nur noch aufgestellt werden, wenn sie ohne schlimmste Formen von Kinderarbeit hergestellt worden sind", heißt es in der Satzung. Dafür muss auch ein Nachweis durch eine Zertifizierung erbracht werden.

Abdeckung und Liegefristen: Sie sind der sensibelste Punkt. Für die Zersetzung des Sarges und die Verwesung der Körper ist ausreichend Wasser erforderlich. Wegen der vielen Bäume im Waldfriedhof kommt aber nur etwa ein Drittel der Regenmenge am Waldboden an. Zudem hat die Regenmenge in den vergangenen Jahren abgenommen. Wenn Gräber durch Grabplatten zum großen Teil oder gar vollständig abgedeckt sind, dringt noch weniger Wasser in den Boden.

Unappetitliche Szenen

Immer häufiger komme es deshalb bei der Auflösung alter Gräber "zu unappetitlichen Szenen", so Engelbrecht.

Das Gesundheitsamt hat der Stadt deshalb empfohlen, auf eine Vollabdeckung durch Grabplatten zu verzichten und bei einer Teilabdeckung die Ruhezeiten zu verlängern.

Die Stadt hat nun folgende Regelung in die Satzung aufgenommen: "Grabmäler und Grabplatten dürfen die Grabfläche maximal zu einem Drittel abdecken." In Einzelfällen sollen aber auch Ausnahmen möglich sein. Auch bei denen müsse aber gewährleistet sein, dass sich die Leichen und Aschereste zersetzen.

Im Einzelfall abstimmen

Deshalb muss die normale Ruhezeit von zehn Jahren in solchen Fällen um fünf oder mehr Jahre verlängert werden. "Das muss man im Einzelfall mit der Friedhofsverwaltung abstimmen. Die wird die Hinterbliebenen beraten", erklärte OB Matthias Thürauf. "Grundsätzlich gilt: Je mehr Abdeckung, desto mehr erhöht sich die Ruhezeit."GÜNTHER WILHELM