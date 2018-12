Schwabach: Zeit für einen Schlussstrich

Helga Schmitt-Bussinger (SPD) verabschiedet sich auch aus dem Stadtrat - vor 20 Minuten

SCHWABACH - Nach dem Landtag nun auch der Stadtrat: Nach 34 Jahren zieht sich Helga Schmitt-Bussinger auch aus der Kommunalpolitik zurück. Ihr rückt Caroline Linner, eine der drei stellvertretenden Vorsitzenden der Schwabacher SPD nach.

Entspannter Abschied: OB Matthias Thürauf würdigte die Lebensleistung von Helga Schmitt-Bussinger, die sich nach 34 Jahren im Stadtrat zurückzieht. © Foto: Wilhelm



"Keine Angst", sagt Helga Schmitt-Bussinger in ihrer Abschiedsrede, "ich lasse jetzt nicht die 34 Jahre Revue passieren." Doch den schwierigsten Moment ihrer Amtszeit spricht sie ganz bewusst an: die OB-Wahl 2008. "Ich wäre gerne Oberbürgermeisterin geworden. Aber leider wurden Sie’s", sagt sie zu Matthias Thürauf und lächelt ihn an. Der nimmt die launige Vorlage spontan auf: "Ja, das bedauere ich auch."

Entspannter kann ein Abschied kaum sein. Zum Abschiedsfoto geht Thürauf zwar nicht auf die Knie, aber doch zumindest in die Hocke, was angesichts des Größenunterschieds eine herzliche Umarmung doch erheblich erleichtert.

"Ich bin mit mir im Reinen", hatte Helga Schmitt-Bussinger nach ihrem Verzicht auf eine erneute Landtagskandidatur im Tagblatt-Interview gesagt. Und wer sie am Freitag bei ihrer Verabschiedung im Rahmen der Stadtrats-Weihnachtsfeier im Stadtmuseum erlebt hat, der weiß, dass das auch für den Stadtrat gilt.

"Das ist schon ein Einschnitt", sagte OB Thürauf. "Über Jahrzehnte hat Helga Schmitt-Bussinger die Kommunalpolitik an führender Stelle mitgeprägt. Die Diskussionen mit Ihnen waren immer fair und anständig. Es war eine Ehre mit Ihnen zusammenzuarbeiten." Seine Bitte: "Behalten Sie uns im Herzen."

"Alles hat seine Zeit", sagte Helga Schmitt-Bussinger, "und jetzt ist es an der Zeit, Ade zu sagen."

Ihr Abschiedsgeschenk ging nach Gossas: 500 Euro für das Patenprojekt. Dem schloss sich Thürauf mit der selben Summe an. Insgesamt kamen bei der kleinen Sammlung 1500 Euro zusammen.

gw