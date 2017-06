Schwabach: Zwei Briefmarken zum 50. Geburtstag

Der Stadtteil Eichwasen hat zu seinem Jubiläum Postwertzeichen herausgebracht - vor 46 Minuten

SCHWABACH - Der Stadtteil Eichwasen feiert im Jubiläumsjahr "900 Jahre Schwabach" sein 50-jähriges Bestehen. Dazu gibt es auch zwei Briefmarken.

Der Entwurf für diese Briefmarke stammt von Ernst Stich. Hier ist auch das Logo des Bürgerforums Eichwasen mit abgebildet.



Die Postwertzeichen sind in einer Auflage von 250 Bögen à zehn Briefmarken erschienen. Von jedem der beiden Motive sind fünf 70-Cent-Marken auf einem Blatt. Jeder Bogen wird für 13 Euro verkauft.

Vorkaufsrecht, also das Recht auf die ersten Exemplare, haben die Mitglieder des Bürgerforums Eichwasen bis Ende Juli. Was danach noch übrig bleibt, geht in den Handel und wird ab 1. August verkauft, und zwar ausschließlich in der Eichwasener Postfiliale bei Sybille Kohlmann.

Auf dem Reißbrett

Diese Briefmarke hat Victoria Gsänger entworfen. Sie ist die Freundin des Sohnes von Eichwasen-Stadtrat Eckhard Göll.



Der Eichwasen ist eine Trabantenstadt und entstand vor gut 50 Jahren auf dem Reißbrett. Für die neue Schwabacher Schlafstadt musste die "Villa Eichwasen" weichen. Sie stand etwa da, wo sich heute die ehemalige Sparkasse und der Garagenhof daneben befinden. Das Gebäude wurde 1968 abgerissen. Eigentlich sollte es für eine Feuerwehrübung angezündet werden. Dann aber steckten Lausbuben die Villa einen Tag vor dem Feuerwehr-Übungstermin in Brand.

Die Feuerwehr kam und löschte, und steckte das Haus dann tags darauf für ihre Übung erneut in Brand. Von diesem historischen Gebäude existieren nur noch Postkarten.

"Villa Eichwasen" als Motiv

Diese Postkarten mit dem identitätsstiftenden Gebäude lieferten das Motiv für die beiden Briefmarken. Die eine Briefmarke zeigt die "Villa Eichwasen", die andere ist gestaltet und bildet schwach die "Villa Eichwasen" ab und daneben drei stilisierte Hochhäuser. Bekanntlich dominieren Hochhäuser die Ansicht des Stadtteils.

Die realistische Darstellung von "Restaurant und Sommerfrische Eichwasen" in einer Ansicht um 1910 stammt von Ernst Stich, die künstlerisch gestaltete Briefmarke mit den Hochhäusern hat Victoria Gsänger entworfen. Sie ist Medienkauffrau und die Freundin des Sohnes von Eichwasen-Stadtrat Eckhard Göll. Auf beiden Marken steht "1967-2017 Eichwasen".

Durchaus Erfahrung

Ernst Stich ist Mitglied im Schwabacher Briefmarkensammlerverein und hat schon ein wenig Erfahrung mit individuellen Briefmarken. Von ihm stammt auch die Briefmarke zum 95-jährigen Jubiläum der DJK Schwabach im Frühjahr. Er hat ebenfalls eine kleine Serie mit fünf Motiven gestaltet, die die Schwabacher Stadttore und das alte Postamt zeigen. Erledigt hat er dies über die Internetseite der Deutschen Post in Bonn. Das Bürgerforum Eichwasen hatte seine Zustimmung zu den Eichwasen-Briefmarken gegeben, und so stand den individuellen Postwertzeichen nichts mehr im Wege.

Einwohner-Zahl ist gesunken

Der Eichwasen hatte anfangs über 3000 Einwohner. Heute ist die Einwohner-Zahl auf 2850 bis 2900 Personen gesunken. Der Stadtteil hat mit dem Edeka-Krawczyk-Markt mittlerweile seinen eigenen Vollsortimenter und ist mit öffentlichem Nahverkehr ganz gut versorgt.

Eine Festschrift zum Jubiläum "50 Jahre Eichwasen" wird noch erscheinen. Der Geschichts- und Heimatverein erstellt das Heft.

Die Eichwasen-Briefmarken sind erhältlich beim Bürgerforum-Vorsitzenden Uwe Lehmann oder seinem Stellvertreter Alfred Wagner. Sie können auch bestellt werden per E-Mail bei uwe.lehmann@buergerforum-eichwasen.de

