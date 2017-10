Schwabach: Zweiter "Hunderter" binnen zwei Tagen

Kurz nach Angelika Will feierte mit Marga Pröll eine weitere Schwabacherin Jubiläum — Heimat: Rittersbacher Straße 16 - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Das hat der Schwabacher Oberbürgermeister bisher gewiss ganz selten erlebt. Künftig aber wird es wohl häufiger vorkommen: Sowohl am vergangenen Freitag (bei Angelika Will, wir berichteten) als auch am Samstag konnte Matthias Thürauf einer Schwabacherin zum 100. Geburtstag gratulieren.

Nichte Helga Minzler, Großnichte Edeltraud Minzler, Oberbürgermeister Matthias Thürauf und Sohn Gerhard Pröll (von links) beglückwünschten Marga Pröll (vorne rechts) zu ihrem 100. Geburtstag. © Foto: Robert Schmitt



Marga Pröll ist am 7. Oktober 1917 im Haus an der Rittersbacher Straße 16 in Schwabach geboren und hat Zeit ihres Lebens dort gewohnt. Erbaut haben das ehemalige Sechs-Familien-Wohngebäude mit heute drei Wohnungen ihre Eltern Georg und Marga Heubeck im Jahre 1900.

Neben dem Stadtoberhaupt beglückwünschten zu Hause Sohn Gerhard Pröll sowie Nichte Helga Mizler (li.) samt Schwiegertochter Edeltraud die Jubilarin. Höhepunkte der Feierlichkeiten am Samstag waren allerdings Mittagessen und Kaffeetafel im Oberreichenbacher Gasthaus Ohr. "Zu Kaffee und Kuchen erwarten wir 60 Gäste", schilderte Gerhard Pröll die große Anteilnahme vieler persönlicher Freunde und der engeren Verwandtschaft an Marga Prölls Jubeltag.

Großgeworden ist sie in der Rittersbacher Straße mit zwei Brüdern und einer Halbschwester, weshalb sie bereits Ururgroßtante ist. Seit 30 Jahren ist Marga Pröll Mitglied der Selbshilfegruppe der Diabetiker in Schwabach. "Die Geselligkeit dort und die intensive Schulung im Umgang mit der Krankheit hat sicher viel dazu beigetragen, dass meine Mutter heute 100. Geburtstag feiern kann", hob Gerhard Pröll hervor.

stt