Schwabacher Bahnhofstraße: Runderneuerung startet

Stadtrat billigt einstimmig Voruntersuchungen für neues "Sanierungsgebiet" — Ziel: Staatliche Zuschüsse für Modernisierung - vor 16 Minuten

SCHWABACH - Das "Stadtumbaugebiet Bahnhofstraße" soll ein Schwerpunkt der Schwabacher Kommunalpolitik in den kommenden 10 bis 15 Jahren werden. Es beginnt bereits in der Ludwigstraße mit dem Markgrafenareal und dem Postplatz sowie dem Saiblaiser Platz, reicht über die Bahnhofstraße mit dem RIBE- und BayWa-Gelände und schließt auch die Brachflächen in der Eilgutstraße ein. Dieser gesamte Bereich soll attraktiver, die Bahnhofstraße ein einladender Stadteingang werden.

Die Bahnhofstraße soll eine „Visitenkarte“ Schwabachs werden. Die Stadt plant eine Abstufung der Bundesstraße zur Gemeindestraße, um mehr Gestaltungsmöglichkeiten zu bekommen. © Fotos: Wilhelm



Dafür hat die Stadt für die nächsten 15 Jahre rund 2,5 Millionen Euro an Investitionen veranschlagt. Sie sollen auch ein Impuls für private Investitionen etwa zur Sanierung von Häusern sein. Zudem bemüht sich die Stadt um staatliche Fördermittel aus dem Bundesprogramm "Stadtumbau West", aus dem bereits Maßnahmen zum Beispiel in der ehemaligen Kaserne gefördert und somit erst ermöglicht worden sind.

"Wir hoffen, dass wir auch für den Bereich Bahnhofstraße 60 Prozent Zuschüsse bekommen", erklärte Stadtbaurat Ricus Kerckhoff gegenüber dem Tagblatt. Von diesen Zuschüssen können neben der Stadt auch private Investoren profitieren.

Einstimmiges Votum

Voraussetzung dafür aber ist, dass der Bereich als sogenanntes "Sanierungsgebiet" ausgewiesen und von der Regierung anerkannt wird. Deshalb haben in den vergangenen Jahren bereits erste Studien, Untersuchungen und Befragungen von Eigentümer und Anliegern stattgefunden, um den Sanierungsbedarf nachzuweisen.

Als nächsten Schritt hat der Stadtrat nun einstimmig den "Billigungsbeschluss" gefasst. Damit beginnt das förmliche Verfahren mit der öffentlichen Auslegung der Pläne im Bauamt im Juni und Juli. Im September soll die Sanierungssatzung endgültig beschlossen werden.

Das Sanierungsgebiet gliedert sich in fünf Bereiche, auf denen das Hauptaugenmerk liegt. Konkret sind die Pläne noch nirgends.

Dauerthema Markgrafenareal: Hier liegt der erste Schwerpunkt. Geplant ist ein Ideenwettbewerb über die künftige Nutzung. © Fotos: Wilhelm

Markgrafenareal:

"Das hat oberste Priorität", betont Ricus Kerckhoff. Über dieses Gelände wird schon seit Jahren immer wieder diskutiert. Vom Tisch sind Pläne für ein großes Einkaufszentrum. Dennoch könne und solle auch Einzelhandel den Standort aufwerten.

Auch der Markgrafensaal soll an diesem Standort bleiben. Dies war bereits vor einigen Jahren das Ergebnis eines Vergleichs mehrerer Standorte. Nachdem in den vergangenen Jahren doch wieder in den Markgrafensaal investiert wurde, ist auch ein Neubau am jetzigen Standort kein aktuelles Thema.

"Eine gute Bausubstanz und einen für Verwaltung sehr guten Raumzuschnitt" weise das Verwaltungsgebäude in der Ludwigstraße auf. "Das ehemalige Hotel aber hat wenig Zukunft", so Kerckhoff weiter. "Nicht so bleiben" könne auch der Parkplatz hinter dem Markgrafenplatz. Parken aber bleibe selbstverständlich ein Thema. Zu überlegen sei aber zum Beispiel ein Parkdeck.

Insgesamt werde das Areal geprägt werden durch einen "Mix aus Verwaltung, Einzelhandel, dem Markgrafensaal und Parken".

Wie der konkret aussehen könnte, darüber soll 2019 ein städtebaulicher Ideenwettbewerb für das Markgrafen- und Postareal Aufschluss bringen. Als Grundlage dafür werden 2018 Gutachten zum Verkehr und zum Baugrund erstellt.

Nach dem Wettbewerb könne mit der Realisierung begonnen werden. Den einen ganz großen Wurf soll es aber nicht geben. Ziel ist ein "modulares Konzept zur schrittweisen Entwicklung".

Bahnhofstraße:

"Neue Meile", so heißt der Arbeitstitel für das Konzept zur Umgestaltung. Erstes Ziel ist die Herabstuftung von der Bundesstraße zur Gemeindestraße. Damit muss die Stadt zwar die Baulast tragen, ist aber freier in ihren Entscheidungen.

"Wir wollen eine Verkehrsentlastung und den Durchgangsverkehr mehr in die Fürther Straße lenken", erklärt Kerckhoff. Der Stadtbaurat will die Bahnhofstraße "innerstädtischer gestalten". Deshalb müsse man auch über eine "Tempo- und Fahrbahnreduktion" nachdenken. Dafür könnten der Gehweg breiter und ein getrennter Radstreifen eingerichtet werden.

Entlang der Bahnhofstraße erhofft und erwartet Kerckhoff auch weitere Sanierungen durch Hauseigentümer. Über Fördermöglichkeiten werde das Bauamt gerne beraten. "Die Eigentümer können sich an uns wenden."

Die Firma Bergner will ihr Verwaltungszentrum in der Bahnhofstraße behalten. Die Produktion aber soll langfristig verlagert und der Standort entsprechend umgestaltet werden.

RIBE-Areal:

Dieser historisch gewachsene Gewerbestandort steht vor einer Umstrukturierung. "Ziel der Firma Bergner ist die Verlagerung der Produktion und Stärkung des Verwaltungsstandorts mit Firmenzentrale", so Stadtbaurat Kerckhoff. "Aktuell spruchreif ist das noch nicht, aber wir denken ja langfristig." Werden Gebäude oder Flächen frei, sollen sie in enger Absprache mit der Firma möglichst rasch neu genutzt werden. Kerckhoff kann sich als eine Möglichkeit "Wohnen zum Stadtpark hin" vorstellen.

Die Umnutzung des BayWa-Geländes ist ein weiteres Ziel des „Stadtumbaugebiets Bahnhofstraße“. Dieses Gebäude — die ehemalige Firma Wenglein — steht unter Denkmalschutz.

BayWa-Gelände:

Dieser Gewerbestandort soll weiterentwickelt werden. Eines der Gebäude — die ehemalige Firma Wenglein — steht unter Denkmalschutz. Dafür soll ein Modernisierungsgutachten in Auftrag gegeben werden.

Eilgutstraße:

Die Brachfläche westlich der Bahnlinie soll ein neues Nutzungskonzept erhalten. "Eine Ansiedlung von öffentlichen Einrichtungen und Infrastrukturen ist genauso denkbar wie gewerbliche Nutzungen", so das Bauamt. Sie könnte ein Standort für Dienstleistung werden, eventuell sogar für einen Hochschulableger. Auch als Festplatz ist sie schon diskutiert worden. Denkbar sei auch eine Freifläche für Sport und Spiel. Verbessert werden soll die Fuß- und Radverbindung zur Stadtmitte.

"Ganz wichtiger Schritt"

"Wir als Stadt geben den Startschuss. Wir helfen damit aber nicht nur uns selber, sondern auch den Anliegern", erklärte CSU-Fraktionsvorsitzender Detlef Paul. "Das ist ein ganz wichtiger Schritt, eine tolle Sache."

Dr. Gerhard Brunner, stellvertretender Fraktionschef der SPD, sieht vor allem drei Ziele: eine verbesserte Verkehrssituation auch für Radfahrer, neue Wohnbauflächen am Bahnhof und die Entwicklung des Markgrafenareals. "So hoffen wir, dass sich in 20 Jahren die Bahnhofstraße runderneuert präsentiert."

Bürgermeister Dr. Roland Oeser (Grüne) wünscht sich einen "boulevardartigen Zugang in die Stadt. Schließlich ist die Bahnhofstraße wie eine Visitenkarte".

