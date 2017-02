Schwabacher Blattgold glänzt überall in der Welt

SCHWABACH - Von Schwabach in die Welt: Das hauchdünne Blattgold aus der Goldschlägerstadt schmückt nicht nur die Berliner Siegessäule oder den Petersdom in Rom. Auch an exotischeren Orten ist es verarbeitet. Unsere Bilderstrecke zeigt, welche Bau- und Kunstwerke weltweit vom Schwabacher Gold zum Glänzen gebracht werden.

Bilderstrecke zum Thema Wo ist Blattgold aus Schwabach verarbeitet? In Schwabach hat das Goldschlägerhandwerk eine über 500 Jahre lange Tradition. Auch heute noch wird Schwabacher Blattgold in alle Welt exportiert.



