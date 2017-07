Schwabacher Bürgerfest 2017 mit einem Tag mehr

Am Donnerstag Chor- und Musikfestival - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Zum 40. Mal findet heuer, im Jubiläumsjahr der Stadt Schwabach, das Bürgerfest statt. Das Jubiläum sei Anlass, dass der Verkehrsverein heuer den Bürgerinnen und Bürgern einen Tag mehr Stadtfest schenkt, so Hartmut Hetzelein, Vorsitzender des Verkehrsvereins.

Das Bürgerfest-„Trio“ hält die Fäden in der Hand: Hartmut Hetzelein, Angelika Preinl und Rudi Nobis (von links). © Fotos: Andrea Ungvari



Und dieser Tag – der Donnerstag – wird ein besonderer sein. Denn er ist vor allem dem ersten Schwabacher Schüler-Chor- und Musikfestival gewidmet.

Mit dem Kauf des Ansteckers unterstützt man Schwabachs großes Fest. Drei Euro kostet die attraktive Nadel.



Chöre und Musikgruppen der heimischen Schulen erfreuen die Bürgerfest-Gäste ab 14.30 Uhr mit ihren Vorträgen auf dem Marktplatz. Parallel dazu zeigt Klaus Huber unter dem Motto "Gesichter der Stadt" drei Filme aus den Jahren 1954, 1974 und 1977. Auch das traditionelle Bürgerschießen wird bereits am Donnerstag eröffnet. Und Kabarettist Sven Bach wird im Bürgerhaus mit seinen fränkischen "Gschichtla und Liedla" unterhalten.

Rudi Nobis vom Verkehrsverein, der von Beginn an dabei ist beim Planen und Moderieren des Bürgerfest-Programms, ist es von jeher ein Anliegen, Kinder und Jugendliche ins Geschehen mit einzubinden, ihnen Möglichkeiten für Auftritte zu geben. Auch das Chor- und Musikfestival ist ihm seit Jahren ein Anliegen, im Jubiläumsjahr kann es nun verwirklicht werden.

"Glücksgriff" Angelika Preinl

Verstärkung erfahren hat ab diesem Jahr das Team der Organisatoren des Bürgerfestes. Angelika Preinl ist dazugestoßen. "Ein wirklicher Glücksgriff", sagen Hartmut Hetzelein und Rudi Nobis unisono. Sie sei ein Organisationstalent, selbst Künstlerin und habe sich bereits wunderbar eingearbeitet. Und sie ist eine wichtige Ergänzung für die Fest-Macher, da Rudi Nobis nach 40 Jahren Bürgerfest angekündigt hat, ein wenig kürzer treten zu wollen.

In dieser ersten Bürgerfest-Vorschau seien schließlich noch ein paar Highlights der Tage vom 20. bis 23. Juli erwähnt. Am Samstagabend beispielsweise hat auf dem Königsplatz die Showband "Störzelbacher One and SIX" das musikalische Sagen. Die Band hat ihre "Symphonicstrings" dabei, vier Geigerinnen der Nürnberger Symphoniker und Philharmoniker.

Am Samstag und Sonntag mischt sich diesmal ins Festgeschehen auch Comedian Peter Trabner als "Herr Richtig aus Berlin" ein. Dieser gilt als Comedy-Security-Figur. Trabner ist aber auch als Film-, Fernseh- und Theaterschauspieler bekannt und regelmäßig als Pathologe im Tatort aus Dresden zu erleben.

