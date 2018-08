Schwabacher Fachwerk und der heilige Pavillon

Melanie Steitz fotografiert besonders gern in ihrer Heimatstadt - vor 18 Minuten

SCHWABACH - Eine achtstündige Tour und die verschiedenen Facetten der Stadt in außergewöhnlicher Perspektive: Wir haben mit der Schwabacher Fotografin Melanie Steitz über ihre Leidenschaft gesprochen.

Das Rathaus und die Stadtkirche aus ungewöhnlicher Perspektive: Fast wie Hochhäuser sehen die zentralen Schwabacher Bauwerke auf dieser Aufnahme aus. Ein grüner Farbtupfer rundet das Bild ab. © Fotos: Steitz



Das Rathaus und die Stadtkirche aus ungewöhnlicher Perspektive: Fast wie Hochhäuser sehen die zentralen Schwabacher Bauwerke auf dieser Aufnahme aus. Ein grüner Farbtupfer rundet das Bild ab. Foto: Fotos: Steitz



Frau Steitz, Sie sind öfters mit der Kamera in Schwabach unterwegs, hatte diese Tour ein bestimmtes Thema?

Melanie Steitz: Ich wollte Schwabach aus einem anderen Blickwinkel zeigen – es sind vor allem Weitwinkel-Bilder entstanden. Das Hauptmotiv war Fachwerk. Die Tour hat übrigens gut acht Stunden gedauert.

Bilderstrecke zum Thema Ein Streifzug durch Schwabach mit Fotografin Melanie Steitz Die bekannten und die weniger bekannten Bauwerke, die Natur und die vielen Farben: Melanie Steitz war einen Tag lang in Schwabach unterwegs und hat viele, viele Bilder gemacht. Hier eine Auswahl der schönsten.



Acht Stunden!?

Melanie Steitz: (lacht) Ja, ich war den ganzen Tag unterwegs. Da kommen gut 1000 Bilder zusammen. Das dauert dann auch ein wenig, die alle durchzusehen und zu sortieren.

Wie muss man sich das vorstellen? Bearbeiten Sie die Bilder alle auch noch?

Melanie Steitz: Ja, manchmal mach’ ich das schon. Von dieser Tour musste ich aber praktisch keine Bilder bearbeiten. Ich markiere die guten, speichere sie extra und wiederhole das Ganze dann nochmal. Am Ende sind diesmal gut 400 Fotos übrig geblieben. Dann bekommen die Bilder noch mein Wasserzeichen, ich formatiere sie für Instagram. Ja, das dauert.

Melanie Steitz vor "ihrem" Stadtpark-Pavillon.



Melanie Steitz vor "ihrem" Stadtpark-Pavillon.



Wie läuft die Schwabacher Instagram-Seite, die "Igers Schwabach"?

Melanie Steitz: Gut, es haben viele Leute Interesse daran. Ich hatte im Sommer eine Pause gemacht, die letzten Wochen aber jeden Tag Bilder hoch geladen. Viele Leute haben auch Lust auf eine gemeinsame Tour, ich will im Herbst eine auf die Beine stellen, eventuell gehen wir in den Stadtpark. Aber man wird sehen müssen, ob es nach diesem heißen Sommer überhaupt einen richtigen Herbst gibt, mit Blättern in vielen Farben, die man schön fotografieren kann.

Sie scheinen mit Ihrer Kamera immer wieder in Schwabach, besonders aber im Stadtpark unterwegs zu sein. Hat das einen bestimmten Grund?

Melanie Steitz: Der Pavillon im Stadtpark ist wirklich mein heiliger Ort geworden (lacht). Ich könnte stundenlang durch den Stadtpark laufen, besonders die Veränderung durch die Jahreszeiten fasziniert mich immer wieder. Und ich wohne eben hier: Natürlich ist Nürnberg auch ganz schön, aber ich habe Schwabach direkt vor der Haustür.

Melanie Steitz ist auf Instagram unter @die_hobbyfotografin zu finden.

Int.: Correll