Schwabacher fährt betrunken und zeigt sich selbst an

Nach Stress mit Sohn: Mann gerät in Rage und spricht bei Polizei vor - vor 27 Minuten

SCHWABACH - Der Stress mit seinem Sohn veranlasste einen 45-jährigen Schwabacher zu einer merkwürdigen Selbstanzeige.

Laut Polizeiangaben geriet der Mann nach Meinungsverschiedenheiten mit seinem Sohn so in Rage, dass er erst mit seiner Ehefrau einen Streit hatte und dann mit seinem Auto alkoholisiert zur Polizei Schwabach fuhr. Dort zeigte er sich wegen der soeben begangenen Trunkenheitsfahrt selbst an.

Einen Atemalkoholtest verweigerte der stark nach Alkohol riechende Mann. Stattdessen bestand er darauf, sich gleich einer Blutentnahme unterziehen zu dürfen.

Während dieser Prozedur wurde er jedoch so schwermütig, dass die Beamten ihn zur medizinischen Behandlung ins Bezirkskrankenhaus einweisen mussten, was er wiederum freudig begrüßte. Je nach Ergebnis der Blutuntersuchung wird ihn nun entweder ein Bußgeld und Fahrverbot oder sogar eine Geldstrafe und ein Entzug des Führerscheins erwarten.

