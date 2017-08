Schwabacher flieht mit Rucksack voller Ecstasy vor Polizei

33-Jähriger rannte in ein Wohngebiet, als er kontrolliert werden sollte - vor 11 Minuten

SCHWABACH - Am Montagabend wollten Polizisten am Schwabacher Bahnhof einen 33-Jährigen kontrollieren. Doch der Mann weigerte sich und rannte in ein Wohngebiet - aus gutem Grund.

Die Polizisten trafen am Montag am Bahnhof auf den 33-jährigen Schwabacher. Als der Mann die uniformierten Beamten erblickte, ergriff er sofort die Flucht.

Doch sein Sprint durch ein angrenzendes Wohngebiet währte nicht lange - die Polizisten konnten den Mann aufhalten und kontrollieren. Schnell wurde klar, warum der 33-Jährige davongerannt war: In seinem Rucksack lagen laut Polizei rund 100 Ecstasy-Tabletten und zwei Behälter mit Amphetaminen. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen des Besitz von Betäubungsmitteln.

