Schwabacher Goldschläger-Figur auf großer Reise

Zwei junge Frauen und ein Playmobil-Männchen am anderen Ende der Welt - vor 1 Stunde

SCHWABACH/SYDNEY - Mit dem Playmobil-Goldschläger auf großer Reise: Janina Katz und Felicia Scheibel nahmen ein Stück Heimat mit ans andere Ende der Welt.

Hat schon einiges gesehen von der Welt: Der Schwabacher Playmobil-Goldschläger vor dem weltberühmten Opernhaus in Sydney. © Felicia Scheibel und Janina Katz (oh)



Hat schon einiges gesehen von der Welt: Der Schwabacher Playmobil-Goldschläger vor dem weltberühmten Opernhaus in Sydney. Foto: Felicia Scheibel und Janina Katz (oh)



Er ist eines der Wahrzeichen des Schwabacher Stadtjubiläums: der Playmobil-Goldschläger. In 25 000-facher Auflage wurde die Plastikfigur mit der grünen Schürze, dem silberfarbenen Hammer und dem goldfarbenen Battgoldbuch auf den Markt gebracht. Wer noch ein Männchen zum regulären Verkaufspreis haben will, hat Pech gehabt: ausverkauft.

Bilderstrecke zum Thema Kleiner Schwabacher Goldschläger auf Weltreise Eines der 25000 Playmobil-Goldschlägermännchen, welche Schwabach zum 900-jährigen Stadtjubiläum herausgegeben hat, verstaubt nicht im Regal. Stattdessen befindet es sich an der Seite von Felicia Scheibel und Janina Katz auf Weltreise. Was es alles zu sehen bekommt in Dubai, in Australien und in Neuseeland, zeigt folgende Bildergalerie.



In Schwabach und weit darüber hinaus, ja sogar im Ausland wird der Goldschläger jetzt wie ein Schatz gehütet. Auf ebay wird die Sonderfigur, die für 2,99 Euro über den Ladentisch ging, schon für bis zu 22 Euro angeboten.

Auf großer Tour

Einer allerdings aus der Familie der Plastik-Goldschläger wollte und sollte nicht einfach im Regal verstauben. Er machte sich auf eine lange Reise und hat dabei zwei junge Schwabacherinnen im Schlepptau.

Janina Katz und Felicia Scheibel haben 2016 ihr Abitur am Adam-Kraft-Gymnasium gebaut und sich jetzt einen Traum erfüllt, den sie seit der achten Klasse gehegt haben: eine dreimonatige Tour durch Australien und Neuseeland.

Da sich die beiden Frauen ein Stückchen Heimat mitnehmen wollten, kam ihnen das Goldschläger-Männchen gerade recht. Es ist klein, es ist handlich und es ist so leicht, dass es auf dem langen Flug keine Probleme mit Übergepäck geben sollte.

Erste Station des Scheibel/ Katz’schen Goldschlägers war Dubai, wo der kleine Mann schon einmal vor dem höchsten Haus der Welt, dem 830 Meter hohen Burj Khalifa, posieren durfte. Auch das weltbekannte Burj al Arab, ein ins Meer gebaute Hotel in Form eines riesigen Segels, schaute sich das Playmobil-Männchen gemeinsam mit seinen beiden Begleiterinnen aus der Nähe an.

Weiter ging’s dann nach Down Under, wo der Schwabacher Goldschläger sofort Freundschaft mit dem weltbekannten Opernhaus in Sydney schloss.

Nächste Stationen des reisefreudigen Schwabacher Trios werden die schneeweißen Whitsunday-Inseln und das tropische Cairns sein. Von dort aus werden Janina, Felicia und der Goldschläger auch zu einer Tauchtour ans Great Barrier Reef aufbrechen. Anschließend geht es noch nach Tasmanien an der Südspitze Australiens und dann weiter nach Neuseeland.

ROBERT GERNER