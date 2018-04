Schwabacher Kindersprint: So schnell die Füße tragen

Stadt-Finale in der Schwabacher Goldschlägerhalle mit mehreren hundert Aktiven - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Es dauert nicht länger als sieben, acht, höchstens zehn Sekunden. Lossprinten, sobald die Signallampe aufleuchtet, zehn Meter im Vollsprint, Wende, zurück im Slalom durch fünf Pylonen. Ziel. Weitere zehn Sekunden später spuckt der Rechner schon alle Daten aus. Reaktionszeit, Sprintvermögen, Schnelligkeit beim Richtungswechsel und Pendelvermögen zwischen den Hütchen.

Rund 400 Grundschüler aus vier Grundschulen gaben in der Goldschlägerhalle mächtig Gas. © Fotos: Robert Gerner



Der von "Laurenz Sports" veranstaltete "Kindersprint" ist kein ganz neuer Wettbewerb mehr. Nur der Name ist neu, weil sich für "Speed 4 you" keine Sponsoren mehr fanden.

In Schwabach und Umgebung haben sich in den vergangenen Tagen Grundschüler aus vier Grundschulen (Luitpoldschule mit Unterreichenbach, Maar-Schule, Grundschule Kammerstein und Grundschule Schwarzenlohe) mit großem Eifer zwischen die Lichtschranken begeben. Am Sonntag nun ging das stimmungsvolle Stadt-Finale in der Goldschlägerhalle über die Bühne. Knapp 400 Mädchen und Jungs aus der ersten bis vierten Klasse waren mit von der Partie, fast alle verbesserten sich im Vergleich zu den schulinternen "Vorläufen".

Gelebte Inklusion: Auch dieser Rolli-Fahrer gab mithilfe seines "Chauffeurs" alles. © Fotos: Robert Gerner



In der Halle sorgten der TV 1848 Schwabach (Catering), der Volleyballclub und der Tanzsportclub für ein kleines Rahmenprogramm. Stadtverbands-Vorsitzender Helmut Gruhn hätte es aber gerne gesehen, wenn weitere Sportvereine sich eingebracht hätten.

Doch auch so war es für die jungen Sportlerinnen und Sportler ein toller Tag, der in jedem Fall mit einer Urkunde belohnt wurde.