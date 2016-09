Schwabacher Kirchweih: Heiße Rhythmen vertreiben Regen

Samba, Bier und Baumaufstellen - Bürger feierten beim Umzug

SCHWABACH - Zum Auftakt am Freitag mit Baumaufstellen und Bieranstich hatte das Wetter noch gehalten. Doch am Samstag setzte der angekündigte Dauerregen ein, der die Kirchweihstimmung am Schwabacher Marktplatz doch getrübt hat. Am Sonntag aber wurde mit dem Wetter auch die Stimmung spürbar besser.

Am Sonntag ging es auf der Schwabacher Kirchweih heiß her. Die Gruppe "Bataria quem é" trommelte die Regenwolken regelrecht beiseite. © Fotos: Robert Schmitt/Günther Wilhelm



Am Vormittag musste schon nochmal der Regenschirm zu Hilfe genommen werden. Am Nachmittag aber blieb es weitgehend trocken. Offenbar hatten die fetzigen Samba-Rhythmen der Gruppe "Bataria quem é" die schlimmsten Regenwolken vertrieben. Und: Laut Wetterbericht ist Besserung in Sicht. Die Schwabacher Kirchweih wird noch bis einschließlich nächsten Sonntag gefeiert.

