Schwabacher Kneipenfieber 2017: Das ist geboten

SCHWABACH - 17 Locations, 17 mal Live-Musik. Das Schwabacher Kneipenfieber steigt am Samstag, 18. März, 20 bis 1 Uhr. Hier gibt es alle Bands auf einen Blick.

Schwabach bittet nächsten Samstag wieder zum Kneipenfieber. Unser Archivbild stammt vom März 2015. © Foto: Robert Schmitt



Karten im Vorverkauf zum Preis von 8 Euro gibt es in allen teilnehmenden Kneipen und bei Herrenmode Fetzer sowie beim Schwabacher Tagblatt (hier 10 Prozent Rabatt für Abonnenten). Am Samstagabend selbst zahlt man 10 Euro für das Kneipenfieber-Bändchen, mit dem man danach in allen Kneipen freien Eintritt hat. Unterstützt wird das Kneipenfieber von der Schwabacher Werbe- und Stadtgemeinschaft.

1. Lichtspielhaus, Hillman’s Blues Band: Fünf Männer und eine Frau, 12 Takte und die Farbe Blau. Blues in seinen verschiedensten Klangvarianten, Eigenkompositionen aus musikalischem Anspruch und Spielfreude, Neugierde und viel Gefühl.

2. Burgersgarten, Nürnberger & Band: Längst kein Geheimtipp mehr, aber immer noch überraschend überragend. Mit Mitgliedern der Band STONED erwartet euch ein beinahe unerschöpfliches Repertoire von englischen und deutschen Songs. Die Allzweckwaffe des Rock’n’Roll hat die großen Bühnen Nürnbergs gerockt (Hirsch, Luise, Löwensaal) und rollt beim Kneipenfieber auf die Bühne vom Burgersgarten. Danach ab 22.30 Uhr Party im Burgersgarten.

3. Löwenbrauerei, Günther Goller: Günther Goller spielt gefühlvoll und authentisch ausgewählte Songs und Balladen der Rockgeschichte. Durch seine außergewöhnliche Interpretation dieser Lieder belegte er den 2. Platz beim Nürnberger Talentwettbewerb "Wer ko, der därf". Er hat sich mit seiner Gitarre einen hervorragenden Namen erspielt und hat für jeden Geschmack etwas dabei.

4. Jungeggers, Retale: Unmöglich und unplugged? Für Retale ist das kein Widerspruch. Klassiker von Ärzten, U2, und Fanta 4 gehören genauso ins Programm, wie österreichische Liedermacher und Boybands der 90er.

5. Markgraf, Muddy What: Streaming through the history of Blues as if it was the Mississippi. Sie lieben die Wurzeln des Blues, machen ihn ein bisschen jünger und schenken ihm Funky Akzente. Fabian, Ina und Michi biegen sich Songs von Steve Ray Vaughan, Muddy Waters und Hendrix so zurecht, wie es ihnen gefällt.

6. Döllinger, Boogie-Tones: Rockabilly. Die wilden 50er und 60er Jahre werden wieder zum Leben erweckt. Johnny Burnette, Carl Perkins, Elvis u.v.a. Die energiegeladene Liveshow der Boogie-Tones bringen auch leblos wirkende Zuhörer zum Tanzen und Zucken.

7. Sternlounge im Goldenen Stern, Obsession Group: Dock Knotz, Keili Keilhofer, Patrick Wirschnitzer. Die drei Schwergewichte der fränkischen blues/Jazz-Szene. Das Trio ist die Avantgarde des Blues. Sie spielen virtuos und kreativ in einer unverwechselbaren jungfräulich muskulösen Art. Diese Blues-Urgesteine sind weit über Schwabachs Stadtgrenzen hinaus bekannt. Ein Genuss für Freunde neuer Wege mit alten Wurzeln.

8. Country-Stube, Harry und Nobby Wittmann: Harry Wittman war Mitglied in verschiedenen Bands, u.a. bei den Cadillacs aus Nürnberg und dem Musikzirkus Augsburg. Musiker die seinen Lebensweg geprägt haben waren Tom Jones, Elvis, Frank Sinatra, Peter Maffey, Johnny Cash und Howard Carpendale. So ist es nicht verwunderlich, dass er beim Kneipenfieber zusammen mit Nobby Wittmann Titel von diesen Musikern interpretiert.

9. Café Marlena, Hannes Stegmeier-Trio: Die jungen Musiker des Hannes Stegmeier-Trios begeistern seit über drei Jahren auf den Bühnen der Region Jung und Alt. In der klassischen Besetzung mit Schlagzeug, Bass und E-Gitarre spielen sie Funk und Blues. Ihr Repertoire reicht von B.B. King und Eric Clapton bis Gregory Porter.

10. KuBuS, M. Meinzer & C. Löhner: Direkt zurück von Auftritten auf Gran Canaria spielen die beiden Frontman Hits in englischer, deutscher und spanischer Sprache. Mit starker Stimme interpretieren sie mit viel Power Songs aus allen Sparten der Musikgeschichte.

11. Da Luigi, Luigi & Stephano: Italo-Songs zum träumen und feiern. Eine Gitarre und zwei Stimmen reichen aus dem Bella Italia-Feeling in Schwabach aufkommen zu lassen. Die schönsten Songs aus Italien präsentiert vom Wirt höchstpersönlich.

12. Laumer, Zhenil: Party bis zum Abwinken. Mit alten, aber keineswegs senilen Rock’n’Roll und Beatsongs, hat diese Band die ganze Wucht und Kraft der 50er, 60er und 70er im Gepäck. Weder jung noch alt hält es auf den Sitzen, wenn Zhenil los legt. Ein Highlight beim Kneipenfieber!

13. Monte Christo, Fake Point: Coverrock, der von der ersten Minute an vom Stuhl reißt. Den Spaß immer im Vordergrund überzeugen sie durch ihre Leidenschaft zu ihren Instrumenten. Von Vollbeat über Green Day bis hin zu 3 Doors Down und Metallica... Fake Point Rocks! Eine der angesagtesten Bands im Nürnberger Land.

14. Konstantin, DJ Housemeister und Tamzarian: After Show Party am 22 Uhr. Für alle jungen und junggebliebenen: Best Sounds of House, Electro, Hip Hop, 90s and all styles of Party! Die beiden DJs aus der Clubszene im Nürnberger Land und der Oberpfalz sorgen dafür, dass jeder Tanzwütige auf seine Kosten kommt. Club Feeling in Schwabach, Party on.

15. Bistro am Park, Tim Brown: Der aus Minnesota stammende Erlanger ist einer der berüchtigsten Musiker Frankens. Dieses "Supertalent" muss man erleben, wenn er Songs für jedes Alter oder magische Zaubertricks zum Besten gibt. Bezeichnungen wie "verrückt und durchgeknallt" bis zu "genial und Wahnsinn" zeugen davon, dass hier ein absoluter Profi am Werk ist.

16. Metrodrom. Die Kneipe ist relativ kurzfristig als neue Location dazu gekommen. Hier spielt das Trio R.P.N.

17. Jugendzentrum im Aurex: Hier geht es für Jugendliche bereits ab 15 Uhr los. Hier wird ein DJ auflegen. Unkostenbeitrag 1,50 Euro. Ab 20 Uhr heißt es aber auch hier : Eintritt frei mit Kneipenfieber-Bändchen.

