Schwabacher Marktplatz wird zur Eislaufbahn

Höhepunkt im Jubiläumsjahr: Winterdorf eröffnet am 11. Februar - vor 6 Stunden

SCHWABACH - Auf Schlittschuhen über den winterlichen Marktplatz sausen und sich den kalten Wind um die Nase wehen lassen – und das auf einer 300 Quadratmeter großen Eisbahn. Unter dem Motto "Winterzauber" lädt die Stadt Schwabach zwei Wochen im Februar zum kostenlosen Eislaufspaß ein.

So stimmungsvoll wie hier in Neuburg an der Donau soll es auch vom 11. bis zum 26. Februar auf dem Schwabacher Marktplatz/Königsplatz zugehen. © Foto: oh



Das Besondere: Schlittschuhläufer müssen nicht auf Eiseskälte hoffen. Und ein schlechtes Gewissen wegen der Umwelt muss auch niemand haben. Energie zum Kühlen ist nämlich gar nicht nötig. Denn diese Bahn kommt ohne Eis aus. Möglich macht dies ein spezieller Kunststoff, auf dem es sich aber mit ganz normalen Schlittschuhen gleiten lässt.

Wer keine Schuhe im heimischen Schuhschrank hat, kann sie vor Ort in allen gängigen Größen (25 bis 47) ausleihen. Seine eigenen Kufen kann man sich von einem Schleifdienst fit machen lassen, um anschließend noch schneller seine Pirouetten zu drehen. Gebühr: drei Euro.

Eisgala zur Eröffnung

Nach dem Sport können sich die Läuferinnen und Läufer noch im „Winterdorf“ auf dem Marktplatz aufwärmen und stärken. Dort gibt es eine Schänke und einen offenen Kamin. Kredenzt werden der Leitner-Jubiläums-Trunk, Glühwein, Bratwürste, Crepes und Nüsse aus aller Welt. Aufgebaut werden Eislaufbahn und Winterdorf ab kommenden Dienstag, 7. Februar.

Eröffnet wird die Eis-Arena am Samstag, 11. Februar, 14 Uhr, durch Oberbürgermeister Matthias Thürauf. Im Anschluss gibt es eine kleine Eisgala mit Nachwuchstalenten in schillernden Kostümen, mit anspruchsvollen Sprungkombinationen und Pirouetten.

Ab 17 Uhr wird das Eis mit einer großer Eröffnungsparty für alle Wintersportler freigegeben. Zum Abtanzen auf dem Eis legt ein DJ aktuelle Club-Charts auf.

Special zum Valentinstag

Weiter geht es am Dienstag, 14. Februar, mit einem Valentinsspecial für frisch, wieder und natürlich auch für immer noch Verliebte. Unter

der Devise „Romantic Moments on Ice“ wird ab 17 Uhr Livemusik vom Pianospieler Roland Hegedus geboten. Zwei weitere Ice Discos mit DJ stehen samstags auf dem Programm (Family Disco 18. Februar von 15 bis 18 Uhr, Icebeats am 25. Februar von 17 bis 20 Uhr). Und schließlich wird am Donnerstag, 23. Februar, ab 15 Uhr Kinderfasching auf dem Eis gefeiert. Prinzessinnen, Feen, Hexen und kleine Tiger spielen mit Cowboys, Indianern und anderen phantasievollen Gestalten tolle Spiele und nehmen an lustigen Aktionen teil. Eine kostenlose Schminkaktion ist inbegriffen.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 14 bis 20 Uhr, Sonntag 12 bis 20 Uhr. Das Winterdorf hat von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Eintritt frei. Ein Flyer zum Programm liegt im Bürgerbüro auf und ist unter www.schwabach.de/900 zu finden. Infos auch übers Kulturamt, Telefon (0 91 22) 86 03 05.

st