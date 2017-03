Schwabacher Nachtflohmarkt lockt viele Besucher

SCHWABACH - Frühes Aufstehen für Flohmärkte ist out, Nachtflohmärkte sind der neue Trend. Entstanden ist die Idee 2014 in Berlin. Nun hat sie über Nürnberg auch Schwabach erreicht. Im Markgrafensaal hat am Samstag von 18 bis 24 Uhr die zweite Auflage des Nachtflohmarkts in Schwabach stattgefunden.

Im Schwabacher Markgrafensaal war bei der zweiten Auflage des Nachtflohmarktes einiges los. © Robert Schmitt



Über 70 Händler, und damit mehr als im vergangenen Jahr, haben als "Nachteulen" auf Kunden gewartet und sind nicht enttäuscht worden.

Die meisten davon sind in dem bunten Angebot auch fündig geworden. „Es läuft nicht schlecht“, hieß es bei vielen der Hobby-Händler. „Es läuft bombig“, fand Wolf Sauerbeck vom Veranstalter CA-Events mit Blick auf die Besucherzahl sogar. Besonders gefragt waren Kleidung, Schuhe, Schmuck und Mode-Accessoires.

Aber auch alle Freunde von Krusch, Tand, Trödel und echten Antiquitäten kamen auf ihre Kosten. Im Markgrafensaal war jedenfalls nicht mehr das kleinste Plätzchen frei geblieben. Alles, selbst die Garderobe und das Foyer, war mit Marktständen und Ware belegt. Für Unterhaltung war ebenfalls gesorgt. Musik, Werbe-Filme im Vintage-Stil und Zeitraffer-Videos von Nürnberger Nachtflohmärkten sollten das Publikum auf Shopping einstimmen.

Insgesamt war die Atmosphäre äußerst entspannt und angenehm. Anfangs befürchtete man an der Bar zwar zu wenig Betrieb. Dann aber war der Tresen gut belegt. "Die Location ist wirklich klasse", sagte Sauerbeck, der insbesondere den Innenhof des Markgrafensaals lobte. "Dort ist in Form zweier Foodtrucks Platz für Imbiss", so Sauerbeck.

Robert Schmitt