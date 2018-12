Schwabacher Paintball-Halle schließt die Türen

SCHWABACH - Die Paintball-Halle in der Schwabacher Forstersbühlstraße nahe der A6 hat seit dem Sonntag vor Silvester geschlossen. Das haben die Betreiber bekannt gegeben.

Damit ist es leider vorbei in Schwabach: die Paintball-Halle schließt ihre Pforten. Foto: Stefan Hippel



Die Schwabacher Paintball-Halle hat ihre Pforten für immer geschlossen. Die in Stuttgart ansässige Firma PowerPaint hatte die Halle betrieben und zieht sich nun zurück. Grund dafür ist laut PowerPaint, dass der Mietvertrag für die Halle ausgelaufen ist und vom Eigentümer der Immobilie nicht verlängert wird. Damit gehen zehn Jahre Paintball in Schwabach zu Ende, die hiesigen Spieler müssen in Zukunft weite Wege auf sich nehmen.

"Das gesamte Paintball Team Schwabach bedankt sich für die letzten 10 Jahre. Es waren sehr schöne Momente", heißt es auf der Facebook-Seite der Betreiber.

