Schwabacher Polizei fahndet nach Trompete

Instrument eines Schülers ist an Bushaltestelle verschwunden - vor 1 Stunde

SCHWABACH/SCHWANSTETTEN - Nicht ganz alltägliche Fahndung in Schwabach: Die Polizei sucht nach einer abhanden gekommenen Trompete.

Am Mittwoch kurz nach 13 Uhr stieg ein Schüler in Schwabach in den Bus Richtung Schwanstetten. Als er gerade Platz genommen hatte und sich der Bus in Bewegung setzte, bemerkte er, dass er seine Trompete neben der Wartebank hatte stehen lassen. Als junge Mann wenig später zurückkam, war die Trompete nicht mehr da. Bislang wurde die Trompete noch nicht abgegeben.

Bei der Trompete handelt es sich um eine neuwertige B-Trompete des Herstellers B&S. Das Instrument befand sich in einem entsprechenden Trompeten-Koffer. Da sich an der Trompete Individualmerkmale befinden, kann das Instrument jederzeit dem Besitzer zugeordnet werden.

Hinweise an die Polizei Schwabach unter der Telefonnummer (0 91 22) 92 70.

st

