Schwabacher Polizei hebelt Drogenhändlerring aus

Es kam bereits zu fünf Festnahmen - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Vier Männer und eine Frau wurden von den Schwabacher Drogenfahndern bereits dingfest gemacht. Sie stehen alle im Verdacht, mit einer großen Menge Amphetamin gehandelt und Marihuana besessen zu haben.

Bereits Ende 2017 kamen die Schwabacher Drogenfahnder den Tatverdächtigen auf die Schliche. Ende Januar wurden dann die ersten Festnahmen ausgeführt. Zunächst wurden zwei junge Männer in Schwabach festgenommen, dann noch eine junge Frau. Zudem wurden in Nürnberg und Abenberg im Landkreis Roth zwei weitere Männer dingfest gemacht. Alle Festgenommenen sind zwischen 22 und 24 Jahren alt. Sie stehen unter dem Verdacht sich an dem bandenmäßigen Drogenhandel beteiligt zu haben.

Den fünf Verdächtigen wird Handel mit über einem Kilogramm Amphetamin, aber auch der Besitz von größeren Mengen Marihuana vorgeworfen. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Beamten zudem Cannabispflanzen. Die Verdächtigen wurden alle dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Vier der fünf Bandenmitglieder befinden sich seitdem in U-Haft.

