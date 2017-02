Schwabacher Schüler drehen Fernsehbeitrag

Thema ist der Verzicht aufs Smartphone - vor 35 Minuten

SCHWABACH - 15 Schülerinnen und Schüler des Schwabacher Adam-Kraft-Gymnasiums (AKG) hatten die Chance, in ihrem P-Seminar etwas ganz besonderes zu produzieren: einen Film, der am Mittwoch im Bayerischen Fernsehen laufen wird. Es geht um das Thema "Verzicht aufs Smartphone".

Natürlich haben alle ein Smartphone! Ob sie auch darauf verzichten könnten? Fraglich. Jedenfalls haben die Schüler des AKG ein Filmchen zu dem Thema gedreht. © Foto: Thomas Correll



Zuerst die entscheidende Frage: "Könnt ihr denn auf euer Smartphone verzichten?" Giulia Reichelsdörfer (17) und Anna Fischer (16) antworten wie aus der Pistole geschossen: "Nein!" Nur Hannah Hofmockel (16) überlegt ein bisschen und sagt zögerlich: "Kommt drauf an . . ." Dann einigen sich die drei AKG-Schülerinnen darauf, dass ein Smartphone vor allem für die Kontakte im Freundeskreis einfach unverzichtbar ist.

Trotzdem – oder gerade deswegen – ging es im P-Seminar "Videojournalismus" um den Verzicht auf das Handy, passend zur beginnenden Fastenzeit. Es ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes Seminar, vor allem aber, weil das Ergebnis am Mittwoch in der Sendung "Frankenschau aktuell" (17.30 Uhr) des Bayerischen Fernsehens gezeigt wird: ein von den Schülern gedrehtes Filmchen von rund zweieinhalb Minuten Länge, in dem aber von den ersten Beratungen bis zur Ausstrahlung über ein halbes Jahr Arbeit steckt. Und das ist noch vergleichsweise wenig Zeit, andere P-Seminare gehen jetzt erst in die heiße Phase.

Wie im richtigen Arbeitsleben

Lehrerin Silke Lessing ist dementsprechend stolz auf ihren Kurs. Die Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk (BR) als renommiertem Partner, "das klare Ziel, der straffe Zeitplan, die eindeutigen Vorgaben" – ein Projekt wie im richtigen Arbeitsleben, findet die 42-Jährige. So etwas sei "ein Highlight im Leben eines Lehrers". Der BR habe von Anfang an darauf geachtet, dass eine hochwertige Produktion bei der Sache herauskommt, sonst hätten die Schüler zum Beispiel kein teures Equipment zur Verfügung gestellt bekommen.

Die Gruppe hat sich aber auch reingehängt: "Wir haben einmal sogar in Abwesenheit unserer Lehrerin richtig fleißig gearbeitet, das hat im Lehrerzimmer niemand geglaubt", erzählt Hannah und lacht. Viel Freizeit sei dabei draufgegangen und der Drehtag habe einen ganzen Samstag beansprucht.

"Fast wäre es eskaliert"

Außerdem sei die Arbeit in der Gruppe nicht immer ganz leicht gewesen. Dazu muss man wissen, dass das P-Seminar auf 15 Teilnehmer begrenzt war, der Andrang aber riesig. "Fast der ganze Jahrgang hat sich beworben", sagt Silke Lessing. Entschieden habe dann der Computer über die Teilnehmer, sprich: es handelte sich um einen bunt zusammengewürfelten Haufen. "Es waren viele Charaktere dabei, die gerne den Mund aufmachen", umschreibt es Giulia. "Teilweise wäre es fast eskaliert." Man habe sich aber immer wieder zusammengerauft, besonders, wenn Zeitdruck bestand und Ergebnisse hermussten.

Gedreht wurde in Nürnberg und in Schwabach, es kamen über vier Stunden Material zusammen. Dass das Ganze am Ende auf ein paar Minuten eingestampft werden würde, war den Schülern von vornherein klar. Allerdings soll auf der Internetseite des BR ein Making-Of zu sehen sein und auch ein Hörfunk-Beitrag ist geplant: "Crossmediales Arbeiten" nennt sich das heutzutage.

Karriere im Journalismus?

Um die verschiedenen Aspekte des Themas "Smartphone-Verzicht" zu beleuchten, haben die Oberstufler Passanten befragt, Alltagssituationen schauspielerisch aufgearbeitet und sogar einen Orthopäden interviewt, der Auskunft über Fehlstellungen gab, die mit dem exzessiven Smartphone-Konsum zusammenhängen.

Aber nicht nur darüber haben die Jugendlichen durch das Seminar etwas gelernt. Sie konnten auch in einen Berufszweig hineinschnuppern. Schon die Karriere im Journalismus im Blick? "Journalismus studieren ist eine Möglichkeit", will sich Anna nicht festlegen. Es steht ohnehin erstmal das Abitur an. Stolz sind alle drei auf ihr Projekt. Und gemeinsam gucken, wenn der Beitrag läuft, das versteht sich von selbst.

Ein paar Mitstreiter werden jedoch fehlen – sie sind Skifahren. Schließlich fällt der Sendetermin genau in die Faschingsferien, was nicht gerade Begeisterung hervorrief. So etwas, gibt Lehrerin Silke Lessing zu bedenken, könne man sich eben nicht immer aussuchen. Wie im richtigen Leben.

THOMAS CORRELL