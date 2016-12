Schwabacher Star-Wars-Fans machen die Nacht zum Tag

15.12.2016 13:08 Uhr

SCHWABACH - „Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis...“

Mit den neu eingeführten Death Troopers (li.) ist, wie der Name schon sagt, im neuen Star-Wars-Film „Rogue One“ nicht gut Kirschen essen. © Fotos: Lucasfilm



Wenn dieser Satz wieder auf der Leinwand prangt, dann wissen Jedimeister und Sturmtruppler, dann wissen die Anhänger der Allianz und die Freunde des Imperiums: Mit Lichtgeschwindigkeit ist das Jahr vorbeigeschossen, und ein neuer Star-Wars-Film startet in den Kinos. Nachdem J. J. Abrams im vergangenen Jahr mit "Star Wars VII" die Macht wieder hat erwachen lassen, hatte am gestrigen Donnerstag "Rogue One – A Star Wars Story" Premiere in den deutschen Lichtspielhäusern.

Filmstart um 00:01 Uhr

Jyn Erso (Felicity Jones), Cassian Andor (Diego Luna) und der umprogrammierte Roboter K-2SO (Alan Tudyk) wollen die Baupläne des Todessterns stehlen. © Fotos: Lucasfilm



Einmal im Jahr muss Norbert Flecken die Nacht zum Tag machen. Wenn sich die Sternenkrieger ankündigen, dann öffnet der Chef des altehrwürdigen Luna-Kinos schon einmal zu ungewöhnlichen Zeiten seinen Filmpalast: Pünktlich um 00:01 Uhr beginnt in der Nacht zum Donnerstag die Vorstellung. Die vielen Schwabacher Anhänger der Star-Wars-Saga gehören damit zu denjenigen, die später einmal ihren Urenkeln erzählen können, dass sie damals, vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis, zu den ersten in Deutschland gehört haben, die "Rogue One" gesehen haben.

Anders als in Nürnberg, wo mitten in der Nacht vor dem Cinecitta Sturmtruppler, Jedimeister mit Lichtschwertern, Darth Vader und sogar ein leibhaftiger Chewbacca aufmarschieren, kommen die Schwabacher Nachteulen in Zivil. Begeisterung für den Film – ja. Party – eher nein.

Doch auch in Jeans und Pullover kann man den jüngsten Geniestreich aus dem Hause Lucasfilm (inzwischen allerdings vom Disney-Konzern übernommen) toll finden. Tricktechnisch lassen die 134 kurzweiligen Minuten keine Wünsche offen. Wer will, findet unzählige Querverweise zum Original-Dreiteiler (1977 bis 1983) und zu der in Fankreisen eher verschmähten Prequel-Trilogie (1999 bis 2005).

Hohe Verluste

Doch "Rogue One" gehört offiziell gar nicht zu den Star-Wars-Filmen. Teil acht der Reihe kommt erst im Dezember 2017 in die Kinos (Norbert Flecken wird dann die Nacht wieder zum Tag machen). Zeitlich angesiedelt ist der neue Blockbuster vielmehr zwischen den Teilen drei und vier und schildert den Kampf einer kleinen Rebellengruppe, welche unter hohen Verlusten die Baupläne des gefürchteten Todessterns stiehlt. Nur deshalb kann dieser Todesstern am Ende von Episode IV, die 1977 in die Kinos kam, von einem gewissen Luke Skywalker zerstört werden.

Anders als dieser von jugendlichem Hurra-Patriotismus geprägte Klassiker aus den 1970-er-Jahren ist "Rogue One" viel düsterer und ganz bestimmt nicht für die ganz kleinen Zuschauer geeignet. Gestorben wird zwar nicht in Nahaufnahme, doch dafür hunderttausendfach.

Solche so genannten Spin-Offs, also Star-Wars-Filme, die in den Original-Filmen nur kurz angeschnittene Rand-aspekte näher beleuchten, soll es in den nächsten Jahren noch eine ganze Reihe geben. So ist für 2019 ein Film über den jungen Han Solo angekündigt – dessen Alter Ego in Star Wars VII vergangenes Jahr leider ins Gras hat beißen müssen. Auch der Kopfgeldjäger Boba Fett, der in den Originalfilmen nur eine kleine Nebenrolle hat, in Fankreisen allerdings Kultstatus genießt, soll einen eigenen Film bekommen.

Lieber Bett statt Blockbuster

Norbert Flecken hat mit diesem ganzen Star-Wars-Brimborium eigentlich gar nicht so viel am Hut. Als sich am Donnerstag eine Minute nach Mitternacht der Vorhang in seinem Kino öffnet, schließt er sein Kassenhäuschen und fährt nach Hause. „Ich gehe jetzt ins Bett“, sagt er. Und wenn am Ende des Films, kurz nach halb Drei, der böse Darth Vader endlich sein Lichtschwert zückt, dann sind Schwabachs Sternenkrieger begeistert. Doch Norbert Flecken schläft zu dieser Zeit längst den Schlaf des Gerechten. Kann er sich auch erlauben: Die 3-D-Brillen und die leeren Flaschen sammeln nach der Vorstellung zwei Helfer ein.

ROBERT GERNER