Schwabacher Storch hat eine Partnerin gefunden

Es darf auf Nachwuchs gehofft werden - Kamera überträgt minütlich Bilder - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Seit gestern ist der Storch auf der Schwabacher Stadtkirche, der schon vor einigen Tagen nach Schwabach zurückgekehrt war, nicht mehr alleine.

Bereit für die nächste Aufzucht? Der männliche Storch auf dem Dach der Stadtkirche hat seine Partnerin gefunden. © Foto: Robert Gerner



Ein weiblicher Vogel schaute sich am Donnerstag das Nest zunächst aus der Entfernung an – vom Dach der gegenüberliegenden Häuserzeile aus. Gestern nun stand der "Umzug" an. Das erinnert ans vergangene Jahr. Auch 2017 war das Nest auf dem Dach der Stadtkirche ab Mitte März besetzt.

Schreyer ist guter Dinge

Storchenbeobachter Dieter Schreyer ist deshalb optimistisch, dass es heuer mit der Nachzucht wieder klappt. Im vergangenen Jahr zog das Schwabacher Storchenpaar zwei Küken groß. Die Eier waren Anfang Mai gelegt worden, endgültig verlassen hatten die Jungstörche ihr Elternhaus Mitte August.

Insgesamt sind laut Schreyer seit 2002 zehn Jungvögel auf dem Dach der Schwabacher Stadtkirche flügge geworden. Es hat aber auch Jahre ohne Eier gegeben. In anderen Jahren waren Küken, zum Beispiel wegen ungünstiger Witterungseinflüsse, früh gestorben.

Storchen-Kamera läuft

Übrigens: Wer sich regelmäßig über die Schwabacher Störche informieren will, der kann ab sofort auf die wieder in Betrieb genommene Storchen-Kamera, installiert auf dem Turm der Stadtkirche, zugreifen. Dort gibt es jede Minute ein aktualisiertes Bild.