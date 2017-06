Schwabacherin wird Ordensmitglied in Israel

- vor 22 Minuten

SCHWABACH - Andrea Krebs, Religionslehrerin der Diözese Eichstätt in Schwabach, ist in die Oblatengemeinschaft der Dormitio-Abtei in Israel aufgenommen worden.

„Ich bin glücklich über diesen Schritt“, sagt Andrea Krebs (Mitte). Das Bild zeigt die Schwabacher Religionslehrerin bei ihrer Oblation in Tabgha am See Genezareth. © Foto: oh



Die Oblation fand bei einem Gottesdienst mit Mönchen, Mitoblaten, Gästen und Pilgern in Tabgha am See Genezareth statt. Die Dormitio-Abtei auf dem Berg Zion in Jerusalem und das Kloster in Tabgha mit dem Heiligtum der Brotvermehrung gehören zusammen und werden vom Benediktinerorden betreut.

Wie die Mönche im Kloster selbst, so durchlaufen auch Frauen und Männer, die sich als Oblaten einer Klosterfamilie anschließen möchten, eine Zeit der Erprobung und der Bildung. Begleitet von einem der Mönche, dem Oblatenrektor, machen sie sich mit der Regel des heiligen Benedikts und ihrer Gemeinschaft vertraut.

Wert der monastischen Lebenskultur

Andrea Krebs hat von 2014 bis 2016 als Volontärin in der benediktinischen Gemeinschaft von Tabgha und Jerusalem gelebt. "In dieser Zeit wurde mir der Wert der monastischen Lebenskultur besonders bewusst", erzählt sie. Nach der Vorbereitung mit Oblatenrektor Pater Jonas Trageser habe sie sich entschlossen, sich der Gemeinschaft als Benediktineroblatin anzuschließen.

Bei der Oblation versprechen sich Männer und Frauen, in Verbindung mit einem Kloster Gott zu dienen. Dieses handschriftliche Versprechen von Andrea Krebs hat Pater Nikodemus Schnabel, Prior-Administrator der Dormitio-Abtei, beim Gottesdienst entgegengenommen. "Ich bin glücklich über diesen Schritt", sagt Andrea Krebs.