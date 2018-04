Schwabachs Lindenstraße: Ausbesserung im Frühjahr

SCHWABACH - Rund 60 Bürgerinnen und Bürger sind am Dienstagabend zur Bürgerversammlung für Schwabach Süd ins Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium gekommen.

So marode kann Schwabach sein: Aber die schlimmsten Schäden in der Lindenstraße werden im Frühjahr behoben. © Foto: Wilhelm



Lindenstraße: Sie wurde von mehreren Bürgern angesprochen. Tenor: Zwischen Kreisverkehr und Konrad-Adenauer-Straße ist sie zu eng und in sehr schlechtem Zustand. Stadtbaurat Ricus Kerckhoff ist das bewusst: "Wir müssen die Straße kurzfristig sperren, um die schlimmsten Schäden zu beheben", kündigte er an. Auf Tagblatt-Nachfrage präzisierte er im Anschluss, dass dies möglichst noch im Frühjahr erfolgen solle. Der genaue Termin müsse mit den Autobahnbauern abgesprochen werden.

Neue Wohngebiete: Er wolle gerne in Schwabach bleiben und hier ein Haus bauen, allerdings sei es schwer, ein Grundstück zu finden, erklärte ein Mann.Kerckhoff verwies auf die Pläne für ein neues Wohngebiet, das der künftige Lärmschutz an der Autobahn ermögliche. Nichts Neues gibt es im Rechtsstreit mit der Autobahndirektion, die auf der Fläche der alten Autobahnmeisterei Bannwald ausweisen will (wir berichteten).

Lärmschutzwall: Ein Bürger zeigte sich verwundert, dass zunächst der Wall in Richtung Wald errichtet wurde, während die Anwohner weiter warten müssen. OB Matthias Thürauf erklärte dies mit "logistischen Gründen des Autobahnausbaus" und versicherte: "Es ging nicht anders."

Protest gegen Bauhof: "An der Autobahn" hatte dieser Bauhof einer Firma für Proteste wegen des Lärms auch zu später Stunde gesorgt (wir berichteten). Inzwischen ist klar: "Am 1. Mai ist das Gelände wieder frei", versprach Stadtbaurat Kerckhoff.

Kammersteiner Straße: Haager Bürger hätten ihn darauf hingewiesen, welche "Polterstraße" dies doch sei, berichtete ein Bürger. Kerckhoff wies darauf hin, dass ein Ausbau im Zeitraum 2019 und 2025 ins Auge gefasst sei.

Austraße/Huttersbühlstraße: In beiden Straßen beklagen Anwohner überhöhte Geschwindigkeit: Ihr Vorschlag: Schwellen auf den Straße oder eine Einbahnregelung in der Huttersbühlstraße. Peter Hauff von der Polizei Schwabach riet allerdings von beidem ab. Die Schwellen seien ein echtes Problem für Einsatzfahrzeuge und zudem — wegen des Lärms beim Abbremsen und Anfahren — auch "nervig für die Anwohner".

Eine Einbahnstraße würde erfahrungsgemäß das Tempo sogar noch erhöhen. Die jetzigen Parkplätze seinen vernünftig angeordnet und "ein Zwang, langsam zu fahren", so Hauff.

Biengarten: Die kleine Wohnstraße ist eine Einbahnstraße von der Heimkehrerstraße in Richtung Am Osang. Da die Parkplätze links eingezeichnet sind, müssen sich die Fahrer zwischen Auto und Gartenzaun "herausschlängeln", wie Anwohner berichteten.

Ihr Vorschlag: die Richtung der Einbahnstraße umkehren. Die Stadt wird das prüfen.

Stadtparkstraße/Alexanderstraße: Eine Anwohnerin wies darauf hin, dass hier viele Schulkinder unterwegs sind. Umso unverständlicher sei, dass es keinen Winterdienst gegeben habe. Kerckhoff bat mit dem Hinweis um Verständnis, dass große Straße Priorität haben.

Lob für Stadtgärtnerei: Am Ende gab es sogar Beifall. "Ich wollte mich noch bei der Stadtgärtnerei bedanken", sagte eine Bürgerin. "Ich bin total begeistert, wie der Stadtpark gestaltet ist." Ein Lob, das spontanen Applaus auslöste. "Na das", sagte Thürauf, "ist doch ein schönes Schlusswort".

