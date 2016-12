Schwabachs Partnerstadt vor der Fusion

Les Sables schließt sich mindestens mit einem Nachbarort oder vielleicht auch mit zweien zusammen - 09.12.2016 06:01 Uhr

SCHWABACH / LES SABLES D’OLONNE - Schwabachs französische Partnerstadt Les Sables d’Olonne wird fusionieren mit mindestens einer Nachbargemeinde. Damit wird ein schon mindestens 30 Jahre alter Traum wahr.

Schwabach verbindet mit Les Sables am Atlantik schon seit Jahrzehnten eine enge Freundschaft. Foto: PR



An dem Zusammenschluss, der 2018 in Kraft treten soll, beteiligen sich neben Les Sables d’Olonne, Olonne sur Mer und möglicherweise auch noch Château d’Olonne. Die drei Bürgermeister dieser Orte hatten die Fusion jeweils in ihrem Wahlprogramm, doch nun scheint Château d’Olonne querzutreiben. Für diesen Sonntag ist jedenfalls ein Referendum angesetzt, in dem die Einwohner von Château d’Olonne entscheiden sollen, ob oder ob nicht. Der neu entstehende Ort soll übrigens den Namen Les Sables d’Olonne tragen.

Für Schwabachs Partnerstadt Les Sables brächte der Zusammenschluss Vorteile. Die Einwohnerzahl beträgt im Winter in dem Touristenort 16 000. Durch das Zusammengehen mit den Nachbarorten würde ein Ort mit 45 000 Einwohnern entstehen.

„Agglomeration“ der sieben

Während dies im Hinblick auf den dritten Partner Château d’Olonne noch in den Sternen steht, sind die Pläne für einen weiteren, eher informellen Zusammenschluss schon weiter gediehen: Les Sables tut sich mit sechs anderen Nachbargemeinden zusammen zu einem größeren Ballungsraum beziehungsweise Ballungszentrum.

Zum 1. Januar 2017 soll diese „Agglomeration des Communes“ in Kraft treten. Zur „Agglomeration des Communes du Pays des Olonnes“ gehören Les Sables d’Olonne, Olonne sur Mer, Château d’Olonne sowie die weitaus kleineren Ortschaften Ile d’Olonne, Vairé, Sainte-Foy und Saint-Mathurin. Dieser Ballungsraum hätte dann etwa 50 000 Einwohner.

Das Ziel sind Einsparungen beziehungsweise mehr Gewicht bei der Verteilung der Mittel von oben. Auch die Zahl der Gemeinderäte wird sinken. Verbesserungen erhoffen sich die Einwohner vor allem der kleineren Orte zum Beispiel im Hinblick auf den öffentlichen Nahverkehr. Ile d’Olonne – um bei dem Beispiel zu bleiben – könnte dann im Busnetz weitaus besser an Les Sables d’Olonne angebunden werden, wo sich die weiterführen Schulen befindet.

Im Départment Vendee, zu dem Les Sables gehört, wäre der Ballungsraum Olonne die Nummer zwei hinter La Roche-sur-Yon, wo die Verwaltung sitzt.

Gunther Hess