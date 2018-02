Schwabachs ultimatives Abtanz-Event

Bunte Kostüme, Partymusik und sehenswerte Kostüme bei der seit Wochen ausverkauften Party in der Casa Fontana - vor 8 Minuten

SCHWABACH - Von wegen nur "Ahaa" und "Helau"! Das Schwabacher Prinzenpaar kann auch anders! Nicole II und Martin I rockten am Donnerstagabend die Casa Fontana, beispielsweise bei Bryan Adams Evergreen "Summer of ’69". In der Casa geht am "Unsinnigen" alljährlich Schwabachs Kult-Faschingsparty über die Bühne.

DJ Ochsenreither fühlt sich bei den Stewardessen besonders wohl.



Stress ist den derzeit wichtigsten Mandatsträgern der Stadt am Donnerstagabend nicht anzumerken. Entspannt mischen sich die Tollitäten unters Party-Volk. Der Weiberfasching am Unsinnigen Donnerstag ist und bleibt das ultimative Abtanz-Event der Stadt, weit mehr als 500 Gäste sind gekommen.

"Ich mache die Beobachtung, dass immer mehr Auswärtige zum Weiberfasching kommen. Vohenstraß, Oberpfalz, das ist ja schon eine ganz schöne Anfahrt", freut sich Hartwig Hetzelein vom Schwabacher Verkehrsverein, der an diesem Abend wieder in Blues-Brothers-Klamotten der "Casa" organisatorisch unter die Arme greift. Nicht nur er genießt die Vielfalt der Masken.

Coole Stewardessen

Man beachte die Handschellen. Im Kino läuft gerade „Fifty Shades of Grey III“.



Optischer Blickfang sind die Mitarbeiterinnen eines Nürnberger Bekleidungshauses, die wieder als Stewardessen aufkreuzen. "Die haben den Piloten vom letzten Jahr ausgetauscht, ich glaub’, das war ihm zu anstrengend", scherzt Hetzelein.

Typen als Fantasiefiguren sind dabei, lustige feierwütige Nonnen, zudem die normale Kostümierungs-Palette. Polizisten, Marienkäfer, sexy Girls mit einem Hauch von Wenig, Gäste mit lustigen T-Shirts (Nutella-Aufdruck, Kinder-Schokolade). Sehen und gesehen werden im großen Saal und im Foyer, darum geht es. Der designierte bayerische Ministerpräsident aus Franken, Markus Söder, im Fasching selbst großer Verwandlungskünstler, spielt in Schwabach keine Rolle, was die Kostümierung angeht.

DJ macht Party

Halb in zivil: Das Schwabanesen-Prinzenpaar Nicole II und Martin I.



Dafür hat Star-DJ Jürgen Ochsenreither mit seiner Monsteranlage und einem netten T-Shirt ("Sie liebt den DJ") musikalisch alles im Griff. "Ich erwarte großes Halligalli, Action, dass Schwabach Kopf steht", so der 55-Jährige zu Beginn des Abends. Am Ende einer langen Nacht muss man konstatieren: Er hat es wieder locker hinbekommen.

Seit seinem 18. Lebensjahr legt Ochsenreither Platten und CDs auf. Der ultimative Party-Bringer auch 2018 ist Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier mit "Hulapalu". Der Österreicher hat in der Casa längst Helene Fischers "Atemlos" den Rang abgelaufen.

Dank Selfie: Auch Nonnen sind in der Neuzeit angekommen.



Ansonsten kommt der Mix aus Hits, Bewährtem und Klassikern quer durch die letzten Jahrzehnte prima an, die Tanzfläche ist gefüllt, das Gedränge enorm, auch die Thekenplätze lassen wenig bis keinen Spielraum für spontane Treffs, die Plätze sind stets sehr frequentiert.

Lange ausverkauft

Fazit: Die "Casa" bleibt der ultimative Party-Treff Schwabachs am Unsinnigen Donnerstag. Seit Wochen war die Veranstaltung ausverkauft, und das wird auch der Weiberfasching 2019 wieder sein. Vermutlich erneut mit "Hulapalu".

MATTHIAS HERTLEIN