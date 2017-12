Schwelbrand im Späne-Bunker in Abenberg

Glutnest wegen heiß gelaufener Förderschnecke - vor 1 Stunde

ABENBERG - Sirenengeheul sowie Blaulicht und Martinshorn von Einsatz- und Rettungsfahrzeugen am frühen Donnerstagabend in der Burgstadt: In einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Güssübelstraße entstand wegen einer heiß gelaufenen Förderschnecke ein Glutnest im Späne-Bunker der Hackschnitzelheizung.

Per Hand mussten zehn Kubikmeter Hackschnitzel aus dem Späne-Bunker geschaufelt werden © Foto: Karlheinz Hiltl



Per Hand mussten zehn Kubikmeter Hackschnitzel aus dem Späne-Bunker geschaufelt werden Foto: Foto: Karlheinz Hiltl



Die Feuerwehren Abenberg und Wassermungenau wurden alarmiert. Vor Ort waren auch die Unterstützungsgruppe Atemschutz des Landkreises Roth sowie die SEG-Verpflegstation (technischer Dienst) Abenberg-Georgensgmünd. Per Hand mussten zehn Kubikmeter Hackschnitzel aus dem Späne-Bunker geschaufelt werden, die dann auf einer Freifläche „nachgelöscht“ wurden. Insgesamt waren 38 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort und etwa 20 vom BRK Südfranken.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.