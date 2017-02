Schwere Verbrennungen: 20-Jähriger in Spezialklinik

Arbeitsunfall in einer Barthelmesauracher Firma - Außer Lebensgefahr - vor 13 Minuten

BARTHELMESAURACH - Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, hat ein junger Arbeiter bereits am Freitag bei einem Unfall in Barthelmesaurach schwere Verbrennungen erlitten. Er liegt in einer Spezialklinik. Lebensgefahr besteht allerdings nicht.

Der Arbeitsunfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Freitag gegen 8 Uhr in einem Kunststoff verarbeitenden Betrieb im Barthelmesauracher Gewerbepark. Beim Bedienen einer Maschine erlitt ein 20-jähriger Angestellter der Firma schwere Verbrennungen, als heiße Kunststoffmasse aus dieser Maschine austrat.

Die Verletzungen des jungen Mannes waren nicht lebensgefährlich, jedoch musste der Rettungsdienst den Arbeiter zur medizinischen Versorgung in eine Spezialklinik bringen.

Die Kriminalpolizei Schwabach nahm die Ermittlungen vor Ort auf. Nach ersten Überprüfungen der Beamten deutet sich an, dass dem verletzten Arbeiter ein Bedienfehler unterlaufen ist. Für technische Probleme der Maschine gibt es keine Hinweise.

