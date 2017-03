Schwerer Unfall auf der B466 bei Wassermungenau

WASSERMUNGENAU - Auf der B466 zwischen Wassermungenau und Obererlbach ist es am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Mehrere Personen sind verletzt.

Am Sonntagnachmittag kam es zwischen Obererlbach und Wassermungenau zu einem schweren Unfall. © News5/Goppelt



Eine Autofahrerin wollte aus Gunzenhausen kommend in Höhe des Weilers Bremenhof nach links in Richtung Mitteleschenbach abbiegen. Ein nachfolgender BMW-Fahrer erkannte das offenbar nicht und rammte das Auto. Das wartende Auto wurde dadurch frontal in den Gegenverkehr geschoben. Dadurch kam es zu einem Frontalzusammenstoß. Zwei Personen wurden schwer verletzt, fünf weitere leichter. Der Sachschaden beläuft sich wohl auf mehrere zehntausend Euro.

Die B466 ist derzeit noch gesperrt.

