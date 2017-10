Seit einem dreiviertel Jahrhundert ein Herz und eine Seele

Ein wirklich ganz seltenes Jubiläum: Henriette und Gerhard Paul können heute Kronjuwelenhochzeit feiern — Trauung am 24. Oktober 1942 - 23.10.2017 15:21 Uhr

KAMMERSTEIN - Es ist ein ganz seltenes Jubiläum: Ihren 75. Hochzeitstag und damit das Fest der "Kronjuwelenhochzeit" können am heutigen Dienstag Henriette und Gerhard Paul in Barthelmesaurach feiern. Etwas vergleichbares hat es in der Region seit 25 Jahren nicht gegeben. Geheiratet haben die beiden, heute 97 und 95 Jahre alt, mitten im Krieg, am 24. Oktober 1942.

Die ersten Gratulanten waren schon da. In der vorderen Reihe Gemeinderätin Regina Feuerstein, Schwiegertochter Erika Stumm-Paul, Henriette und Gerhard Paul und Landtagsabgeordneter Karl Freller. Hinten von links der Schwabacher Oberbürgermeister Matthias Thürauf, Kammersteins Landtagsabgeordneter Volker Bauer und Sohn Detlef Paul.F.: Frank



An der Ingenieurschule in Leipzig studierte Paul Maschinenbau, wurde zur Rüstungsindustrie nach Berlin verpflichtet und lernte dort seine spätere Frau Henriette kennen.

Ihr junges Eheglück konnten die beiden zunächst nicht lange genießen. Gerhard Paul wurde Anfang 1943 zum Kriegsdienst gerufen. Schon nach kurzer Zeit wurde er bei einem Unfall schwer verletzt. Möglicherweise rettete ihm dieser Unfall aber das Leben.

Neustart in Nürnberg

Die Pauls meisterten die schwere Nachkriegszeit in Berlin und wurden zwischen 1948 und 1949 Zeitzeugen der Luftbrücke mit den "Rosinenbombern". Es folgten der berufliche Neustart in Nürnberg und ein Hochschulstudium für Maschinenbau in Berlin-West an der Technischen Universität. Seit 47 Jahren lebt das Ehepaar nun in Barthelmesaurach.

Gerhard Paul sang unter anderem im Kirchenchor, er saß im Gemeinderat, schrieb für das Gemeindeblatt und das Kirchenblatt und erhielt 2015 die Bürgermedaille der Gemeinde Kammerstein. Mit seinem Buch 2012 "Erinnerungen an die Zeit des Dritten Reiches" ließ der heute 97-Jährige den Leser hinter die Kulissen des Nationalsozialismus schauen.

Stolz auf die Familie

Henriette und Gerhard Paul erfreuen sich nach wie vor einer recht robusten Gesundheit. Besonders stolz sind sie auf ihre zwei Söhne – Sohn Detlef ist seit vielen Jahren Chef der CSU-Fraktion im Schwabacher Stadtrat –, auf ihre Enkel und Urenkel.

Auf die Frage nach dem Geheimnis für so viele gemeinsame Jahre sagt Henriette Paul, dass "wir immer normal gelebt haben, wir hatten und haben viele gemeinsame Interessen und immer Respekt voreinander." Gerhard Pauls Maxime für ein langes Leben: "Der oberste Grundsatz ist, sich selbst treu bleiben, auch wenn es mal in die Hose geht. Und: Ich lebe mit dem Vorsatz, jeden anderen Menschen zu achten."

Prominente Gratulanten

Schon vor dem heutigen Ehrentag erhielten die Pauls prominenten Besuch. Zu Gast waren der Schwabacher Landtagsabgeordnete Karl Freller und sein Kammersteiner Kollege Volker Bauer. Sie überbrachten die besten Wünsche von Landtagspräsidentin Barbara Stamm. Zu den Gratulanten zählte auch die Kammersteiner Gemeinderätin Regina Feuerstein und der Schwabacher Oberbürgermeister Matthias Thürauf, der seit Jahren mit der Familie Paul freundschaftlich verbunden ist.

