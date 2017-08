Selbst Smombies finden sich bei ortung X zurecht

SCHWABACH - In unserer Goldrichtig-Kolumne zum Wochenende geht es heute um den Smombie und was er mit Kunst zu tun hat. Interessiert? Na dann, viel Spaß beim Lesen.

Selbst Smombies kann man bei ortung kein X für ein U vormachen. Denn auch die Handy-Dauernutzer stoßen unweigerlich bodennah auf die Hinweise zur Schwabacher Kunst-Biennale, die am heutigen Samstag eröffnet wird. © Foto: Gerner



Natürlich könnte ich an dieser Stelle, so wie es meine Art ist, mal wieder meckern über die Schwabacher Kunst-Biennale, die heute eröffnet wird. Warum ortung X mit kleinem o geschrieben wird, wo es sich doch eindeutig um ein Substantiv handelt und deshalb O wie Ortung X heißen müsste. Solche Sachen halt.

Ein Lob von Herzen

Aber was soll ich mich aufregen über Dinge, die anderen Menschen nicht mehr ganz so wichtig sind? Viel schöner ist es doch zu loben, und das folgende Lob kommt wirklich von ganzem Herzen. Bei (O)ortung wird glücklicherweise auch an die Menschen gedacht, die aufgrund verschiedener Einschränkungen nicht immer in der Mitte der Gesellschaft stehen können. Abzulesen ist das zum Beispiel an einer ganz speziellen Führung, die es in diesem Jahr für schwerhörige Mitbürgerinnen und Mitbürger gibt. Erstaunlich, was Technik heute möglich macht.

Doch die (O)ortung-Macher haben nicht nur ein Herz für Schwerhörige, sie haben auch ein Herz für bemitleidenswerten Smombies.

Smombie ist ein Kunstwort, das sich aus Smartphone und Zombie zusammensetzt. Smombies sind also Smartphone-Zombies, die in der Regel ihre eigenen vier Wände nur selten verlassen; und wenn doch, dann mit wächserner Gesichtsfarbe und starrem Blick auf ihr Handy durch unsere Innenstädte torkeln. Meist sind sie mittels Ohrstöpseln noch direkt mit ihrem kleinen Alleskönner in der Hand verbunden, weshalb sie nur noch sehr eingeschränkt sehen und hören können, was in ihrer Umgebung sonst noch vor sich geht.

Hunger auf Strom

Von einem echten Zombie unterscheidet einen Smombie lediglich die Tatsache, dass er nicht auf der Suche nach frischem Fleisch, sondern eher auf der Suche nach der nächsten Powerbank (externer Akku fürs Handy) oder dem nächsten Hot Spot (drahtloser Internet-Zugang) ist.

Weil echte Smombies in aufrechter Haltung kaum noch den Kopf heben können (vermutlich eine Folge der unentwegt überstreckten Halsmuskulatur), gelten sie in freier Natur inzwischen als Unfallgefahr für gesunde Menschen. Städte wie Augsburg haben deshalb begonnen, Fußgängerüberwege nicht mehr nur mit herkömmlichen Ampeln zu sichern, sondern auch mit grünen und roten LED-Lichtern, die in das Asphaltbett eingeschweißt werden.

In Schwabach abgeschaut

Abgeschaut haben sich das die Schwaben in, genau, in Schwabach bei (O)ortung. Um sich in der Stadt in den nächsten zwei Wochen von Kunstwerk zu Kunstwerk zu hangeln, muss man nämlich auch nicht mehr den Kopf heben. Viele blaue Pfeile und blaue Xe auf dem Kopfsteinpflaster und auf dem Asphalt weisen dem Smombie den Weg. Die Frage ist nur, was er an den ungewöhnlichen Ausstellungsorten zu suchen hat.

Die meisten Smartphone-Zombies wollen nämlich, sobald sie ihre Mitnehm-Pizza in ihren Rucksack gekippt haben, möglichst schnell dorthin, wo sie sich am wohlsten sichersten fühlen: nach Hause.

ROBERT GERNER