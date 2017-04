Seltsame Dienstleister: Schmuck war plötzlich weg

22-Jähriger und 46-Jährige stehen unter Diebstahlsverdacht - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Mit einem dreisten Trick hat ein Pärchen offenbar zunächst ein Ehepaar um Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro bestohlen. Polizeibeamte konnten die Tatverdächtigen noch am selben Tag festnehmen.

Am Mittwochvormittag klingelte das zunächst unbekannte Pärchen an mehreren Anwesen in der Wilhelm-Löhe-Straße im Schwabacher Süden und bot Reinigungsdienste an. Ein Ehepaar ließ daraufhin die Einfahrt reinigen.

Die "Dienstleister" begaben sich während der Reinigung mehrmals unter einem Vorwand in das Wohnanwesen. Als die Reinigungsarbeiten beendet waren, stellte das Ehepaar fest, dass mehrere Schmuckstücke im Wert von einigen tausend Euro aus dem Haus entwendet worden waren und verständigte die Schwabacher Polizei.

Auffälliges Auto

Da die mutmaßlichen Diebe mit einem auffälligen Fahrzeug, einem Peugeot Expert mit Nürnberger Zulassung, unterwegs waren, konzentrierten sich die Ermittlungen zunächst auf das Fahrzeug. In diesem Zusammenhang führten Bilder einer Tankstellen-Überwachungskamera noch am selben Tag zu den beiden Tatverdächtigen.

Hierbei handelt es sich um einen 22-jährigen Mann und seine 46-jährige Begleiterin. Das aus Nürnberg stammende Duo wurde vorläufig festgenommen. Gegen beide wird nun wegen des Verdachts des Trickdiebstahls ermittelt.

Möglicherweise gibt es weitere Geschädigte. Diese werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer (09 11) 21 12-33 33 in Verbindung zu setzen.

