Beim Richtfest konnte man den Fortgang der Arbeiten am neuen Seniorenzentrum in Wendelstein, am Kreisverkehr Kohlschlag/Sperbersloher Straße, begutachten. Im Juli war Spatenstich, Ende 2017/Anfang 2018 soll das Zentrum in Betrieb gehen. © Gunther Hess