Shisha-Bar im Schwabacher Gewerbegebiet in Flammen

Löscharbeiten laufen derzeit noch - vor 36 Minuten

SCHWABACH - In Schwabach ist am Donnerstagnachmittag eine Shisha-Bar in einem Gewerbegebiet in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte an, um den Brand zu löschen. Die Löscharbeiten laufen derzeit noch. Die Brandursache ist noch völlig unklar.

Am Donnerstag geriet eine Shisha-Bar in Schwabach in Brand. © Jürgen Karg



Weitere Informationen folgen.