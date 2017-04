Shisha-Bar in der Schwabacher Innenstadt in Flammen

Anwohner mussten Fenster geschlossen halten - Schaden immens - vor 28 Minuten

SCHWABACH - Eine Rauchsäule stand über der Schwabacher Innenstadt: Am Donnerstagnachmittag brannte dort eine Shisha-Bar völlig aus. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Der Schaden dürfte in die Hunterttausende gehen.

Die Feuerwehr kämpfte mit einem Großaufgebot gegen die Flammen in dem Shisha-Café. Foto: Jürgen Karg



Von den Stühlen ist nur noch das Gerippe übrig, Flammen schossen aus dem Inneren, die Fassade ist pechschwarz: Bei einem Feuer in der Schwabacher Innenstadt brannte eine Shisha-Bar völlig aus. Nur mit einem Großaufgebot konnte die Feuerwehr verhindern, dass die Flammen auf weitere Gebäude überschlugen. Im Einsatz waren unter anderem eine Drehleiter und mehrere Löschzüge.

Warum das Café in der Limbacher Straße an der Ecke zur Nördlichen Ringstraße ausbrannte, ist derzeit noch völlig unklar. Brandexperten der Kriminalpolizei nahmen noch am Donnerstag Ermittlungen auf. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

Der Sachschaden ist immens. Die Polizei spricht in einer Pressemitteilung von "mehreren Hunderttausend Euro", die genaue Höhe sei derzeit aber noch nicht zu beziffern. Aufgrund des dichten Qualms, der über der Schwabacher Innenstadt stand, wurden Anwohner dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Autofahrer mussten den Brandort weiträumig umfahren - auch, weil für die Dauer der Löscharbeiten die Nördliche Ringstraße zeitweise gesperrt blieb.

