Mit schwerem Gerät begannen Bauleute in der Nacht auf Sonntag, also während der verkehrsarmen Zeit, mit dem Teilabriss der A6-Brücke über der Rother Straße. Die Brücke über ist eines der letzten Bauwerke, die wegen des Autobahnausbaus abgerissen und neu und dann entsprechend breiter wieder errichtet werden muss.

Zu Ehren des Heiligen Georg, Schutzpatron der Reiter und Pferde, versammelten sich am Sonntag in Kammerstein zum traditionellen Georgi-Ritt. Bei strahlendem Sonnenschein führte die Wallfahrt vom Festplatz über die Flure Kammersteins und dreimal an der Georgskirche vorbei.