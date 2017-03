Sieben Verletzte bei Unfall auf B466 bei Wassermungenau

Mann hatte Linksabbiegerin übersehen und in Gegenverkehr geschoben

WASSERMUNGENAU - Auf der B466 zwischen Wassermungenau und Obererlbach ist es am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Mehrere Personen sind verletzt.

Am Sonntagnachmittag kam es zwischen Obererlbach und Wassermungenau zu einem schweren Unfall. Foto: News5/Goppelt



Eine 54-jährige Autofahrerin wollte aus Gunzenhausen kommend in Höhe des Weilers Bremenhof nach links in Richtung Mitteleschenbach abbiegen. Dort gibt es keine Abbiegespur. Ein nachfolgender 81-jähriger BMW-Fahrer erkannte das offenbar nicht und rammte den wartenden Renault Clio. Das Fahrzeug wurde dadurch frontal in den Gegenverkehr geschoben. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Skoda Octavia einer Familie aus Schwabach. Ein nachfolgender Opel Corsa wurde von Trümmerteilen getroffen.

Die Fahrerin des Renault Clio wurde lebensbedrohlich verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 34-jährige Ehefrau des 43-jährigen Skodafahrers wurde ebenfalls schwer verletzt, sie kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Der Ehemann wurde leicht verletzt, ebenfalls die beiden sechs und acht Jahre alten Kinder des Ehepaars, die auf der Rückbank saßen. Sie alle wurden in ein Krankenhaus gebracht. Auch die beiden Insassen des nachfolgenden Opel Corsa wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Der Sachschaden beläuft sich wohl auf mehrere zehntausend Euro. Die B466 war für die Aufräumarbeiten mehrere Stunden gesperrt.

vb

