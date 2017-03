Sieben Verletzte nach Massenkarambolage auf der B 466

WASSERMUNGENAU - Sieben zum Teil schwer Verletzte und vier demolierte Autos. Das ist die Bilanz eines schweren Unfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der B 466 nahe Wassermungenau ereignet hat. Die Bundesstraße war während der Aufräumarbeiten für Stunden gesperrt.

Trümmerlandschaft auf der Bundesstraße. Auf diesem Bild sind die zwei Fahrzeuge zu sehen, deren Insassen es am schlimmsten erwischt hat. Insgesamt wurden bei dem Unfall nahe Wassermungenau sieben Personen verletzt. © Foto: Gerner



Ausgangspunkt der Massenkarambolage war eine Autofahrerin, die gegen 15 Uhr aus Richtung Gunzenhausen kam und in Richtung Schwabach unterwegs war. In Höhe des Weilers Bremenhof, etwa 1,5 Kilometer vor Wassermungenau, wollte sie nach links abbiegen. Ein nachfolgender BMW-Fahrer erkannte das Hindernis nicht, fuhr von hinten auf und schob den wartenden Pkw frontal in den Gegenverkehr. Diese zwei Fahrzeuge stießen mit großer Wucht frontal zusammen.

Umherfliegende Trümmer

Der unfallverursachende BMW wurde vor allem an der Vorderseite stark beschädigt. Ein weiteres Auto wurde von umherfliegenden Trümmern getroffen.

Nach Polizeiangaben wurden zwei Personen schwer oder schwerst, fünf weitere leicht bis mittelschwer verletzt. Der Sachschaden dürfte in die Zehntausende gehen.

Genauen Hergang klären

Die Polizei zog einen Sachverständigen hinzu, der den genauen Unfallhergang klären soll. Während der Aufräumarbeiten musste die vielbefahrene Bundesstraße 466 gesperrt werden. Im Einsatz waren neben der Rother Polizei unter anderem Feuerwehren aus Wassermungenau, Spalt und Wernfels.

