Sieg für May-Berater

vor 2 Stunden

BRENTWOOD/LANDKREIS ROTH - Entgegen ihrer Erwartungen haben die konservativen Tories bei der Parlamentswahl am Donnerstag ihre absolute Mehrheit verloren. Doch zumindest in Brentwood haben sie das von ihnen erhoffte und erwartete Ergebnis erzielt: Die Konservativen haben in Roths Partnerdistrikt klar gewonnen und den Wahlkreis verteidigt.

Der alte und der neue MP: Sir Eric Pickles (li.) hat Brentwood 25 Jahre lang im Parlament vertreten und trat nun nicht mehr an. Zu seinem Nachfolger wurde der 39-jährige Alex Burghart gewählt. © F: oh



Dennoch wird ein neuer "MP" (Member of Parliament) ins Unterhaus nach Westminster entsandt: Alex Burghart. Nach 25 Jahren im Parlament hatte der bisherige Abgeordnete Sir Eric Pickles nicht mehr kandidiert.

Alex Burghart ist alles andere als ein Politneuling. Der 39-Jährige war bisher ein enger Berater der bisherigen Premierministerin Theresa May in der Bildungs- und Sozialpolitik. Auch ist er ein klarer Befürworter des Brexit. Vor zwei Jahren hatte er bereits kandidiert, allerdings nicht in Brentwood, sondern im Londoner Wahlkreis Islington North. Sein damaliger Gegner: der heutige Labour-Chef Jeremy Corbyn. Gegen ihn war er klar unterlegen.

Brentwood dagegen gilt ebenso klar als Hochburg der Konservativen. Hier fuhr er nun den erwarteten Sieg ein. Burghart erzielte 65,8 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei folgt mit deutlichem Abstand Gareth Barrett von der Labour Party mit 20,4 Prozent. Karen Chilvers von den Liberaldemokraten kam auf 8,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 70,6 Prozent.

Sowohl die konservativen Tories als auch Labour haben im Vergleich zu 2015 deutlich zugelegt: Die Tories 7,0 und Labour 7,9 Prozent. Klarer Verlierer ist UKIP, also die Partei, die vehement und erfolgreich für den Brexit gekämpft hatte: Sie verlor 13,5 Prozent.

Brentwood bildet zusammen mit dem Nachbardistrikt Ongar seit 1974 einen Wahlkreis im Nordosten Londons. Der Süden Englands ist eine Hochburg der Konservativen. Dafür ist auch Brentwood typisch. In allen Wahlen seit 1974 haben die Tory-Kandidaten meist Wahlergebnisse um die 60 Prozent erzielt und mit klarem Vorsprung gewonnen.

In Großbritannien gibt es kein Verhältniswahlrecht wie in Deutschland, sondern ein reines Mehrheitswahlrecht. Es gibt also keine Landeslisten. Ins Unterhaus gewählt wird ausschließlich, wer einen Wahlkreis gewinnt.

Alex Burghart ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Seine Eltern waren beide Lehrer, auch er selbst hat zunächst diese Laufbahn eingeschlagen. Dann aber hat er wissenschaftliche Karriere gemacht und in Oxford Geschichtsvorlesungen gehalten. Auch am King’s College in London hat er gelehrt.

Anschließend startete er seine Laufbahn als Politikberater auf höchster Regierungsebene zunächst im Bildungsministerium. Vier Jahre war er Leiter des Forschungszentrums "Soziale Gerechtigkeit". Die Bildungs- und Sozialpolitik war ebenfalls Schwerpunkt seiner Beratungstätigkeit als "lead adviser", als "führender Berater", für Theresa May in Nummer 10 Downing Street.

