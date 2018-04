"Smokestack Lightnin’" verabschieden sich vom K 4

SCHWABACH/NÜRNBERG - Die Szene trauert: Demnächst soll das Zentralcafè K 4 (früher Komm) in der Nürnberger Innenstadt schließen. Nicht nur Bernie Batke, einer der musikalischen Köpfe von "Smokestack Lightnin’" bedauert das. "Da sind wir musikalisch sozialisiert worden", sagt der Schwabacher Bassist. Und: Nirgendwo sind "Smokestack Lightnin’" öfter aufgetreten als im K 4. Freitag, 6. April, 21 Uhr, spielen Batke & Co. zum letzten Mal in der Königsstraße. Am Plattenteller werden Batke & Co. unterstützt vom Schwabacher DJ Matschi.

Smokestack Lightnin’ verabschieden sich nächsten Freitag vom Zentralcafè K 4. Bernie Batke (2.v.li.) geht ab Mai zwei Jahre lang mit dem Amerikaner Jake LaBotz auf Tour. © Foto: PR



"Smokestack Lightnin’" wird es auch danach noch geben. Allerdings widmen sich die einzelnen Musiker zwischendurch auch anderen Projekten. So wird Bassist Bernie Batke zwei Jahre lang mit dem amerikanischen Schauspieler, Bluesmusiker, Songwriter und Meditations-Lehrer (!) Jake LaBotz auf Tour gehen. Musikalisch kombiniert LaBotz, der zum Beispiel in einer Nebenrolle in "Rambo" und in der Kultserie "True Detective" zu sehen war, authentischen Delta-Blues mit gefühlvollen Rhythm’n’Blues-Grooves sowie Elementen des frühen Rock’n’Roll, Gospel und etwas Country. Sein aktuelles und achtes Album "Sunnyside" erschienen auf Hi-Style Records.

Im Mai im Z-Bau

Wer sich das einmal anhören will, der kann am 11. Mai in den Roten Salon des Nürnberger Z-Baus kommen. LaBotz wird musikalisch unterstützt von den beiden Smokestack-Lightnin’-Musikern Bernie Batke (Bass) und Axel Brückner (Orgel/Piano) sowie von Frederic Van den Berghe (Drums).