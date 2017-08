So soll Schwabachs Innenstadt attraktiver werden

Stadtrat bringt ein Bündel an Maßnahmen auf den Weg — Auch ein neues Entwicklungskonzept soll in Auftrag gegeben werden.

SCHWABACH - "Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Schwabacher Innenstadt" hieß der Punkt auf der Tagesordnung des Stadtrats in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause. Nach längerer Diskussion auf den Weg gebracht hat das Gremium schließlich ein ganzes Paket an Vorhaben. Unter anderem gehört dazu, dass die Umgestaltung des Martin-Luther-Platzes nun wieder in Angriff genommen werden soll, nachdem die unumgängliche Sanierung der evangelischen Stadtkirche "dazwischen geschoben" werden musste.

So stellt sich der Martin-Luther-Platz jetzt dar. Für die Neugestaltung liegt ein Entwurf von 2009 vor. Gerne veröffentlicht unsere Zeitung Meinungen der Leserinnen und Leser dazu, wie sie sich den Platz künftig vorstellen können. Schreiben Sie uns per E-Mail an st-redaktion@pressenetz.de oder ans Schwabacher Tagblatt, Redaktion, Spitalberg 3. © F.: Ungvari



Weitere Beschlüsse: Ein sogenanntes integriertes Stadtentwicklungskonzept wird ausgeschrieben; die Stadtstrukturgesellschaft soll künftig strategisch bedeutsame Geschäftshäuser in der Innenstadt erwerben und einer sinnvollen Nutzung zuführen; offiziell zur Kenntnis genommen hat der Stadtrat das Strategiepapier der Arbeitsgemeinschaft Schwabacher Wirtschaftsverbände (wir berichteten), die Verwaltung soll – nachdem sich der Wirtschaftsbeirat damit befasst hat – geeignete Vorschläge daraus weiterverfolgen

Niveaugleich mit Glasgebäude

Rückblende: Im Sommer 2009 hat die Jury entschieden, dass ein Entwurf der Architekten Trojan und des Landschaftsarchitekten Franz Hirschmann den Realisierungswettbewerb zur Umgestaltung des Martin-Luther-Platzes gewonnen hat. Die Inhalte in Stichpunkten: Ein niveaugleicher Ausbau ohne Zwischenmauern, ein 40 Meter langes Glasgebäude inmitten des Platzes mit Café, Shop und öffentlicher Toilette sowie ein Spielbrunnen.

Dann trat bei den Planungen ein Stopp ein, weil sich an der evangelischen Stadtkirche schwerwiegende Gebäudeschäden offenbart hatten, die in den Folgejahren mit Millionenaufwand beseitigt werden mussten.

Aus heutiger Sicht, so Stadtkämmerer Sascha Spahic in seinem Vortrag vor dem Stadtrat, wirke der Platz nach wie vor wenig attraktiv und stelle kein Bindeglied, sondern eher eine Barriere zwischen den Bereichen Ludwigstraße und Königsplatz/Königstraße dar. Der Wirtschaftsbeirat begrüße eine Neugestaltung des Platzes, rate jedoch nochmals zu einem Überdenken des im Jahr 2009 beschlossenen Entwurfs.

Städtebaulich problematisch

"Städtebaulich problematisch" hatte auch das Cima-Gutachten die Gestaltung des Martin-Luther-Platzes bezeichnet, ein handelsökonomisch wünschenswerter Frequenzaustausch zwischen den beiden 1a-Lagen werde durch den Platz in seiner jetzigen Gestaltung verhindert, so die Einschätzung der Experten im Jahr 2007.

"Mit dem Martin-Luther-Platz wollen wir anfangen", legte sich CSU-Fraktionbsvorsitzender Detlef Paul fest. Grundlage für eine Neugestaltung werde der Siegerentwurf aus dem Jahr 2009 sein.

Als Pfleger für die Altstadt freue er sich, dass es wieder weiter geht, so SPD-Stadtratsmitglied Jürgen Lemke. Allerdings werde es eine Überarbeitung der damaligen Pläne geben. Ein Gutachten zur Innenstadt brauche es auf jeden Fall, "aber vielleicht nicht heute". Den Auftrag an die Stadtstrukturgesellschaft bezeichnete Lemke als "ganz tolles Instrument".

Keine einzelnen Maßnahmen

"Wissen wir, wohin sich Schwabach entwickeln soll?", stellte Grünen-Fraktionschef Klaus Neunhoeffer als Frage in den Raum, um damit seine Warnung zu untermauern, Einzelmaßnahmen mit Priorität abzuarbeiten.. Ein neues integriertes Stadtentwicklungskonzept müsse vielmehr Grundlage sein, um daraus Maßnahmen abzuleiten. Die Grünen-Fraktion sei sehr aufgeschlossen, ein neues Stadtentwicklungskonzept auszuschreiben, denn erst müsse man sich darüber verständigen, wie sich die Entwicklung Schwabachs künftig darstellen solle.

Für die Fraktion der Freien Wähler äußerte deren Vorsitzender Bruno Humpenöder eine konträre Position. Wenn man auf ein neues Gutachten warten müssen gingen noch mindestens zwei Jahre ins Land, so seine Meinung.

