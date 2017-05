Am Sonntagnachmittag ist ein Motorradfahrer zwischen Wendelstein und Kleinschwarzenlohe auf ein abbiegendes Auto aufgefahren. Der Biker und seine Sozia stürzten und zogen sich mehrere Knochenbrüche zu.

Als "Rock-'n'-Roll-Jesus" stellt Bembers, der Nürnberger Comedian, am Samstagabend die Weltreligionen in die Ecke, um am Ende seine eigene Religion zu zelebrieren. 350 Jünger im Saal klatschen dazu mit. Hier sind ein paar Bilder seines Auftritts.